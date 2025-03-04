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Haberler Galeri Altında sert düşüş sonrası alım fırsatı uyarısı! Yeni tarih verildi, gramda 4 bin 500 lira tahmini
Giriş Tarihi: 04.03.2025 18:36 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 18:36

Altında sert düşüş sonrası alım fırsatı uyarısı! Yeni tarih verildi, gramda 4 bin 500 lira tahmini

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklamaları peş peşe geldi. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları son 1 haftadır düşüş trendine girmişti. Özellikle gram altında düşüş gram başına 100 lirayı aşmıştı. Yatırımcı tarafında ise bu durum panik ile karışlanmıştı. Uzmanlardan yatırımcılara dikkat çeken uyarı geldi. Vatandaşların panik satışı yapmaması konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar altının ne zaman tekrar yükselişe geçeceğiyle ilgili kritik tarihi açkılandı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Altında sert düşüş sonrası alım fırsatı uyarısı! Yeni tarih verildi, gramda 4 bin 500 lira tahmini

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken uyarı geldi. Bir süredir düşüş trendinde olan altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıya uyarı geldi. Altın fiyatlarının ne zaman yükseleceğiyle ilgili bilgi verildi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Altında sert düşüş sonrası alım fırsatı uyarısı! Yeni tarih verildi, gramda 4 bin 500 lira tahmini

Trump'un açıklamaları sonrası düşen altın fiyatları vatandaşa panik yaptırdı. Düşüş sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Altındaki düşüşün kısa vadeli olduğunu söyleyen ve yatırımcılara "Panik yapmayın" mesajı veren Memiş, alım fırsatı için rakam verdi.

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Altında sert düşüş sonrası alım fırsatı uyarısı! Yeni tarih verildi, gramda 4 bin 500 lira tahmini

"NİSANDA YÜKSELİŞ YENİDEN BAŞLAYABİLİR"

Altındaki düşüşlerin kısa vadeli olduğunu belirten Memiş, "Gram altın tarafında 195 lira bir değer kaybı gördük 1 hafta içinde. Beklediğimiz kar satışları başladı. Bir kaç hafta daha devam etmesini bekliyoruz. 1 haftada sert düşüşler olduğu için teknik olarak yeniden alımlar olacaktır. Mart ayı boyunca düşüşleri takip edeceğiz. Nisandan sonra yukarı yönlü hareketler yeniden başlayabilir. Elinde altın bulunanlar panik yapmasın. Bu düşüşler kısa vadeli." dedi.

Altında sert düşüş sonrası alım fırsatı uyarısı! Yeni tarih verildi, gramda 4 bin 500 lira tahmini

"3.300 LİRA SEVİYESİNİN ALTINA SARKMALAR...."

İslam Memiş, altında alım fırsatı için de rakam verdi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş, "Gram atlında 3.300 lira seviyesinin altına sarkmalar yaşanabilir. Ancak, dolar kurundan destek alan gram altın, 3.300 lira seviyesinin altına inerse yatırımcılar için kademeli alım fırsatı doğabilir." dedi.

Altında sert düşüş sonrası alım fırsatı uyarısı! Yeni tarih verildi, gramda 4 bin 500 lira tahmini

GRAM ALTIN NE ZAMAN 4 BİN 500 LİRA OLACAK?

Temmuz ayında 3700-3800 yılın ikinci yarında da 4000-4500 TL beklentimiz devam ediyor, gram altın cephesinde."