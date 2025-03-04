Altında sert düşüş sonrası alım fırsatı uyarısı! Yeni tarih verildi, gramda 4 bin 500 lira tahmini

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken uyarı geldi. Bir süredir düşüş trendinde olan altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıya uyarı geldi. Altın fiyatlarının ne zaman yükseleceğiyle ilgili bilgi verildi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...