Giriş Tarihi: 04.03.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
18:36
Altında sert düşüş sonrası alım fırsatı uyarısı! Yeni tarih verildi, gramda 4 bin 500 lira tahmini
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklamaları peş peşe geldi. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları son 1 haftadır düşüş trendine girmişti. Özellikle gram altında düşüş gram başına 100 lirayı aşmıştı. Yatırımcı tarafında ise bu durum panik ile karışlanmıştı. Uzmanlardan yatırımcılara dikkat çeken uyarı geldi. Vatandaşların panik satışı yapmaması konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar altının ne zaman tekrar yükselişe geçeceğiyle ilgili kritik tarihi açkılandı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...