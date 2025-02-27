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Haberler Galeri Altında rüzgar tersine döndü! Gram altında düşüş derinleşti! Yatırımcıya uyarı üstüne uyarı geldi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 19:45 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 19:52

Altında rüzgar tersine döndü! Gram altında düşüş derinleşti! Yatırımcıya uyarı üstüne uyarı geldi

Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. ABD'den gelen veriler ve Trump'un açıklamaları sonrası rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında sert düşüş gerçekleşti. 3 450 liraya kadar çıkan altın fiyatları 3 bin 370 lira seviyesine düştü. Yatırımcı tarafında ise vatandaşlarda büyük panik başladı. Uzmanlardan ise yatırımcılara dikkat çeken uyarı geldi. Önümüzdeki günlerde düşüşlerin sürebileceğine dikkat çeken uzmanlar yeni rekor için de tarih verdi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Altında rüzgar tersine döndü! Gram altında düşüş derinleşti! Yatırımcıya uyarı üstüne uyarı geldi

Altın fiyatlarında sert geri çekilme yaşandı. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında geri çekilme derinleşti. Yatırımcıya da uyarılar peş peşe geldi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Altında rüzgar tersine döndü! Gram altında düşüş derinleşti! Yatırımcıya uyarı üstüne uyarı geldi

Altın yatırımcıları rekorlara alışmışken son üç gündür gerileme görülüyor. Uzmanların öngördüğü düzeltme hareketi olarak bilinen kar realizasyonuyla karşılaşan altın satışlarla karşılaşıyor.

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Altında rüzgar tersine döndü! Gram altında düşüş derinleşti! Yatırımcıya uyarı üstüne uyarı geldi

Piyasalar bundan sonra Fed'in faiz patikasına ilişkin daha fazla teyit için Cuma günü açıklanacak olan ve Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksine bakacak. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili uzmandan yatırımcılara önemli uyarılarda bulunuldu. İşte altın yatırımcısını ilgileniren detaylar...

Altında rüzgar tersine döndü! Gram altında düşüş derinleşti! Yatırımcıya uyarı üstüne uyarı geldi

İŞTE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:3.368,13
SATIŞ:3.368,66

Altında rüzgar tersine döndü! Gram altında düşüş derinleşti! Yatırımcıya uyarı üstüne uyarı geldi

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:5.468,87
SATIŞ:5.593,03

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