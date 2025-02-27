Giriş Tarihi: 27.02.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
19:52
Altında rüzgar tersine döndü! Gram altında düşüş derinleşti! Yatırımcıya uyarı üstüne uyarı geldi
Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. ABD'den gelen veriler ve Trump'un açıklamaları sonrası rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında sert düşüş gerçekleşti. 3 450 liraya kadar çıkan altın fiyatları 3 bin 370 lira seviyesine düştü. Yatırımcı tarafında ise vatandaşlarda büyük panik başladı. Uzmanlardan ise yatırımcılara dikkat çeken uyarı geldi. Önümüzdeki günlerde düşüşlerin sürebileceğine dikkat çeken uzmanlar yeni rekor için de tarih verdi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...