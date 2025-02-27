Altında rüzgar tersine döndü! Gram altında düşüş derinleşti! Yatırımcıya uyarı üstüne uyarı geldi

Altın fiyatlarında sert geri çekilme yaşandı. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında geri çekilme derinleşti. Yatırımcıya da uyarılar peş peşe geldi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...