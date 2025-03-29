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Haberler Galeri Altında son dakika uyarısı! Gram altın sert düşecek, kritik tarih verildi
Giriş Tarihi: 29.03.2025 19:48 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 19:48

Altında son dakika uyarısı! Gram altın sert düşecek, kritik tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama geldi. Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırmasının ardından yatırımcıya çok önemli uyarı yapıldı. Altın fiyatlarında sert düşüş gerçekleşecek. Uzman isim altın fiyatlarıyla ilgili kritik tarihi açıkladı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Altında son dakika uyarısı! Gram altın sert düşecek, kritik tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika uyarısı geldi. Altın fiyatları için düşüş uyarısı yapıldı. Kritik tarih işaret edildi

Altında son dakika uyarısı! Gram altın sert düşecek, kritik tarih verildi

ABD'nin otomobillere yüzde 25 tarife uygulayacağına ilişkin haber akışıyla beraber 2 Nisan'da açıklanacak tarifelerin endişeleri altın fiyatlarını yeniden rekora taşıdı. Ons cuma günü yaklaşık 3.080 dolara fırlayarak yeni bir rekor kırdı.

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Altında son dakika uyarısı! Gram altın sert düşecek, kritik tarih verildi

Donald Trump yakın zamanda yabancı yapımı otomobil ve otomobil parçalarına %25 tarife getirdiğini duyurdu. Bunun ardından Avrupa Birliği ve Kanada'dan misilleme yapılacağına dair tehditler geldi.

Altında son dakika uyarısı! Gram altın sert düşecek, kritik tarih verildi

Ticaret anlaşmazlığı küresel ekonomik çöküş korkularını körüklerken altına yönelik güvenli liman alımları desteklendi. Altın ayrıca güçlü merkez bankası girişleri ve artan ETF talebiyle de yükseldi. Bu arada, FED faiz oranlarını sabit tutarken yıl sonuna kadar iki faiz indirimi bekleniyor. Külçe, dördüncü ardışık haftalık kazancına ve Mart 2024'ten bu yana en büyük aylık artışına doğru ilerliyor.

Altında son dakika uyarısı! Gram altın sert düşecek, kritik tarih verildi

ALTIN 17 KEZ REKOR KIRDI

Yeni yılın ilk gününe yaklaşık 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 440 dolar değer kazanırken, bu yıl 17 kez rekor yeniledi.