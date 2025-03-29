Giriş Tarihi: 29.03.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
19:48
Altında son dakika uyarısı! Gram altın sert düşecek, kritik tarih verildi
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama geldi. Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırmasının ardından yatırımcıya çok önemli uyarı yapıldı. Altın fiyatlarında sert düşüş gerçekleşecek. Uzman isim altın fiyatlarıyla ilgili kritik tarihi açıkladı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...