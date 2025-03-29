Altında son dakika uyarısı! Gram altın sert düşecek, kritik tarih verildi

Ticaret anlaşmazlığı küresel ekonomik çöküş korkularını körüklerken altına yönelik güvenli liman alımları desteklendi. Altın ayrıca güçlü merkez bankası girişleri ve artan ETF talebiyle de yükseldi. Bu arada, FED faiz oranlarını sabit tutarken yıl sonuna kadar iki faiz indirimi bekleniyor. Külçe, dördüncü ardışık haftalık kazancına ve Mart 2024'ten bu yana en büyük aylık artışına doğru ilerliyor.