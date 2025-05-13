Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Altında son dakika uyarısı! Gramda 6 bin lira öncesi alım fırsatı! Kritik tarih verildi
Giriş Tarihi: 13.05.2025 18:52 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 18:52

Altında son dakika uyarısı! Gramda 6 bin lira öncesi alım fırsatı! Kritik tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika uyarısı geldi. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında bir süredir dalgalı seyir sürüyordu. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşamasının ardından altın fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Öte yandan uzman isimden altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı bir tahmin yapıldı. Yatırımcıya alım fırsatı için tarih veren uzmanlar gram altının ne zaman 6 bin lira olacağıyla ilgili tahminde bulundu. Peki gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? Ons altında düşüş sürecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı? İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Altında son dakika uyarısı! Gramda 6 bin lira öncesi alım fırsatı! Kritik tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili alım fırsatı uyarısı geldi. Gram ve ons altın için yeni rekor tahminleri yapıldı. İşte altın fiyatlarında son durum...

Altında son dakika uyarısı! Gramda 6 bin lira öncesi alım fırsatı! Kritik tarih verildi

Ons altın, son günlerde yönünü aşağı çevirmişti. Bunun arkasındaki en büyük etkenlerden biri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ara vererek "bekle-gör" politikasına geçeceğine dair sinyaller vermesi oldu. Ayrıca ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yumuşaması da yatırımcıların güvenli limandan uzaklaşmasına yol açtı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altında son dakika uyarısı! Gramda 6 bin lira öncesi alım fırsatı! Kritik tarih verildi

Öte yandan Finans analisti İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahminlerde bulundu. Memiş gramda 6 bin lira için tarih verdi.

Altında son dakika uyarısı! Gramda 6 bin lira öncesi alım fırsatı! Kritik tarih verildi

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM VE YENİ REKOR TARİHİ İLE İLGİLİ ÇARPICI DETAYLAR...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:4.047,58
SATIŞ:4.048,00

Altında son dakika uyarısı! Gramda 6 bin lira öncesi alım fırsatı! Kritik tarih verildi

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:6.535,31
SATIŞ:6.683,18