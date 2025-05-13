Giriş Tarihi: 13.05.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
18:52
Altında son dakika uyarısı! Gramda 6 bin lira öncesi alım fırsatı! Kritik tarih verildi
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika uyarısı geldi. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında bir süredir dalgalı seyir sürüyordu. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşamasının ardından altın fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Öte yandan uzman isimden altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı bir tahmin yapıldı. Yatırımcıya alım fırsatı için tarih veren uzmanlar gram altının ne zaman 6 bin lira olacağıyla ilgili tahminde bulundu. Peki gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? Ons altında düşüş sürecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı? İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...