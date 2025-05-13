Altında son dakika uyarısı! Gramda 6 bin lira öncesi alım fırsatı! Kritik tarih verildi

Ons altın, son günlerde yönünü aşağı çevirmişti. Bunun arkasındaki en büyük etkenlerden biri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ara vererek "bekle-gör" politikasına geçeceğine dair sinyaller vermesi oldu. Ayrıca ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yumuşaması da yatırımcıların güvenli limandan uzaklaşmasına yol açtı.