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Haberler Galeri Altında tarihi rekor! İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: 12 ayda 6 bin TL olacak ama...
Giriş Tarihi: 16.04.2025 21:58 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 21:58

Altında tarihi rekor! İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: 12 ayda 6 bin TL olacak ama...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı. Gram altın 4 bin 100 liraya yaklaştı. Öte yandan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında 6 bin TL beklentisini yineledi. Dolar kurunun stabil kalmasına rağmen ons altındaki hareketliliğin fiyatlara yansıdığını belirtti. Kısa vadeli geri çekilmelere karşı yatırımcıyı uyardı. Peki altın ffiyatlarında son durum ne? Altın ne zaman 6 bin lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

Altında tarihi rekor! İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: 12 ayda 6 bin TL olacak ama...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altında yeni rekor kırıldı. Altın fiyatlarında yeniden yükseliş rüzgarı esiyor. Ons altın, 3.300 dolar seviyesine geçerken, gram altın fiyatı yeniden 4 100 TL bandını yaklaştı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Altında tarihi rekor! İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: 12 ayda 6 bin TL olacak ama...

Son günlerde gram altın, 3.990 – 4.000 TL aralığında dengelenmeye çalışıyor. Zaman zaman 3.880 TL seviyelerine doğru gevşeme yaşansa da, 4.000 TL üzerinde kalıcılık sağlanamıyor. İslam Memiş, bu hareketliliğe dair şu değerlendirmeyi yaptı:

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Altında tarihi rekor! İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: 12 ayda 6 bin TL olacak ama...

6 BİN LİRA İÇİN TARİH VERİLDİ

"Yıl içerisinde gram altında 4.500 TL seviyesi beklentimiz devam ediyor. 12 aylık süreçte ise 6.000 TL hedefimiz sürüyor."

Altında tarihi rekor! İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: 12 ayda 6 bin TL olacak ama...

SABIRLI OLUN ÇAĞRISI

Memiş, ons altında yaşanabilecek kâr satışlarının gram altın fiyatlarına da yansıyabileceğini vurgularken, dolar kurunun sabit kalmasının yükselişleri sınırladığını söyledi

Altında tarihi rekor! İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: 12 ayda 6 bin TL olacak ama...

Ancak uzun vadede altının yönünün yukarı olduğunu belirten Memiş, yatırımcıya sabırlı olma çağrısı yaptı.