Altında tarihi rekor! İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: 12 ayda 6 bin TL olacak ama...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altında yeni rekor kırıldı. Altın fiyatlarında yeniden yükseliş rüzgarı esiyor. Ons altın, 3.300 dolar seviyesine geçerken, gram altın fiyatı yeniden 4 100 TL bandını yaklaştı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.