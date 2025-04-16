Giriş Tarihi: 16.04.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
21:58
Altında tarihi rekor! İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: 12 ayda 6 bin TL olacak ama...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı. Gram altın 4 bin 100 liraya yaklaştı. Öte yandan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında 6 bin TL beklentisini yineledi. Dolar kurunun stabil kalmasına rağmen ons altındaki hareketliliğin fiyatlara yansıdığını belirtti. Kısa vadeli geri çekilmelere karşı yatırımcıyı uyardı. Peki altın ffiyatlarında son durum ne? Altın ne zaman 6 bin lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...