HaberlerGaleriAman dikkat! Bunu yapan pişman olur... Yeni yatırımcılara borsada 10 öneri
Aman dikkat! Bunu yapan pişman olur... Yeni yatırımcılara borsada 10 öneri
Borsa'da bunu yapanlar aman dikkat! Piyasalarda bir süredir devam eden iyimserlik kar satışlarına döndü. BIST 100 Endeksi 120.203'ü gördükten sonra 112.829'a kadar geriledi. Bununla birlikte getiri arayışındaki yatırımcı için borsa hala alternatif. Ancak piyasada yüksek bir oynaklık söz konusu. Borsaya yeni gelen yatırımcıların spekülatif hareketlerden uzak durmasında yarar var.
Giriş Tarihi: 11.07.2020
10:23
Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
10:23
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