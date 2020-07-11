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Aman dikkat! Bunu yapan pişman olur... Yeni yatırımcılara borsada 10 öneri

'da bunu yapanlar aman dikkat! Piyasalarda bir süredir devam eden iyimserlik kar satışlarına döndü. BIST 100 Endeksi 120.203'ü gördükten sonra 112.829'a kadar geriledi. Bununla birlikte getiri arayışındaki yatırımcı için borsa hala alternatif. Ancak piyasada yüksek bir oynaklık söz konusu. Borsaya yeni gelen yatırımcıların spekülatif hareketlerden uzak durmasında yarar var.

Giriş Tarihi: 11.07.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 10:23
Aman dikkat! Bunu yapan pişman olur... Yeni yatırımcılara borsada 10 öneri

Hisse senedi piyasası yatırımcıların merkezine oturmuş durumda. Alınan son ekonomik kararlarla mevduat sahipleri açısından daha cazip hale gelirken tercihte de öne çıkıyor. Oluşan yatırım ortamı borsaya 2020 yılında yeni yatırımcı girişi sağlıyor.

Aman dikkat! Bunu yapan pişman olur... Yeni yatırımcılara borsada 10 öneri

Borsaya yılın ilk altı ayında 364.073 yatırımcı geldi. Ancak şimdilerde piyasada daha ziyade kar satışı öne çıkıyor.

Hafta içerisinde 120.203 seviyesine çıkan BIST 100 Endeksi 112.829'a kadar geriledi. İki gündeki düşüş 7.373 puanı buldu. Endeks yüzde 6.13 oranında değer kaybetti.

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Aman dikkat! Bunu yapan pişman olur... Yeni yatırımcılara borsada 10 öneri

Ancak bazı sektörlerde düşüşler çok daha fazla. Son iki günde yüzde 13'e varan değer kayıpları gözlenmekte. Hisse bazında son iki günde zirvelere göre yüzde 39'lara varan kayıplar söz konusu. Mevcut durum karşısında hisse senetlerinde pozisyon alan yatırımcıları bekleyen risklerin göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Aman dikkat! Bunu yapan pişman olur... Yeni yatırımcılara borsada 10 öneri

Bunlara dikkat edilmeli

1 - Hisse senetlerinde fiyatların sürekli yükselmesi ya da sürekli düşmesi beklenmemeli. Bir hissede aşırı değerlenme söz konusu ise bu mutlaka bir yerde realize olacağı anlamına gelir. Bu noktada aşırı primli daha da ötesi ortalamaları veya sektör ortalamalarının 30 katına çıkan hisselerden uzak durulmasında yarar var.

Aman dikkat! Bunu yapan pişman olur... Yeni yatırımcılara borsada 10 öneri

2 - Günlük alım satımlardan uzak durulmalı. Buna rağmen kısa vadeli hareketlerde bulunulacaksa aşırı oynak olan riski yüksek hisse senetlerine portföyün yüzde 10'undan fazla yatırım yapılmamalı.

Aman dikkat! Bunu yapan pişman olur... Yeni yatırımcılara borsada 10 öneri

3 - Yatırım yapılırken mutlaka çok basitte olsa belli kurallar konulmalı ve bu kurallara riayet edilmeli. Robot işlemlerle hisselerde oluşan teknik formasyonlara dikkat edilmeli.

Aman dikkat! Bunu yapan pişman olur... Yeni yatırımcılara borsada 10 öneri

4 - İşlem hacmi artan hisseler iki yönüyle sorgulanmalı: 1)Hissede para çıkışı var mı? 2)Hisseye para girişi yaşanıyor mu? Hisseler yükselişe başladığında mutlaka hacimde de hareketlenme varsa para girişi olduğu anlamına gelir.

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