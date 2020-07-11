Aman dikkat! Bunu yapan pişman olur... Yeni yatırımcılara borsada 10 öneri

Bunlara dikkat edilmeli

1 - Hisse senetlerinde fiyatların sürekli yükselmesi ya da sürekli düşmesi beklenmemeli. Bir hissede aşırı değerlenme söz konusu ise bu mutlaka bir yerde realize olacağı anlamına gelir. Bu noktada aşırı primli daha da ötesi borsa ortalamaları veya sektör ortalamalarının 30 katına çıkan hisselerden uzak durulmasında yarar var.