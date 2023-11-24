Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek! Bakan Uraloğlu detayları açıkladı
Giriş Tarihi: 24.11.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 07:21

Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek! Bakan Uraloğlu detayları açıkladı

Son 20 yılda ulaştırma ve haberleşme altyapısına 250 milyar dolarlık yatırım yapıldığını belirten Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, altı milyar dolarlık projenin de devam ettiğini belirtti.

BARIŞ ŞİMŞEK
Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek! Bakan Uraloğlu detayları açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hayata geçirdikleri hamlelerle Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını oluşturduklarını belirterek, son 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında 250 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade etti. 6 milyar dolarlık projenin de yapımının devam ettiğini anlatan Uraloğlu, yılda 30 milyon ziyaretçi beklenen Tersane İstanbul'un 2024'te tamamlanacağını açıkladı.

Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek! Bakan Uraloğlu detayları açıkladı

42 MİLYAR $'LIK PROJE

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2024 bütçesi üzerine sunum yapan Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ulaşım ve iletişim yatırımları başta olmak üzere her alanda hayata geçirdiğimiz hamlelerle Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını oluşturuyoruz. Bugüne kadar 42 milyar dolar tutarında Kamu Özel İş Birliği projesini hayata geçirdik" dedi. Bakan Uraloğlu, önümüzdeki dönem tamamlanacak demiryolu projeleri arasında yer alan Ankara İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'nin 344 kilometre uzunluğa sahip olacağını belirterek, "Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek! Bakan Uraloğlu detayları açıkladı

Yapımı süren Çukurova Havalimanı'nı 2024 Ocak ayı içerisinde açmayı hedeflediklerini anlatan Uraloğlu, "Yozgat ile Bayburt- Gümüşhane havalimanlarımızı da 2025 içerisinde hizmete alacağız. Trabzon Yeni Havalimanı proje çalışmaları hızla devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanımızın kapasitesini iki katına çıkaracak ikinci pist inşaatını tamamladık. Yakında hizmete alıyoruz. Esenboğa Havalimanı kapasitesini üçüncü pisti yaparak 30 milyon yolcuya, Antalya Havalimanını ise 80 milyon yolcuya yükseltiyoruz. Yıllık 2.5 milyon yolcu kapasiteli Malatya Havalimanı yeni terminal binasını 2025 yılında tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek! Bakan Uraloğlu detayları açıkladı

BOĞAZDAN KAZANÇ 185 MİLYON DOLAR
Bakan Uraloğlu, İstanbul Boğazını kullanan gemilerden alınan geçiş ücretinin artırıldığını belirterek, "Montrö Sözleşmesi 'Altın Frank' biriminde iki yılda yapılan güncellemeler ile boğaz geçişinden 35 milyon dolarlık gelir 185 milyon dolara çıktı" dedi.

Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek! Bakan Uraloğlu detayları açıkladı

TÜRKİYE KART İSTANBUL'DA DA DEVREDE

Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi ile ulaşım, para transferi, alışveriş gibi ihtiyaçların karşılanmasını amaçladıklarını belirterek, "Konya'da kullanılmaya başlanan Türkiye Kart, Yozgat, Gümüşhane, Tokat, Kayseri ile İstanbul'da" dedi.

SON DAKİKA