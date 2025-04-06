Giriş Tarihi: 06.04.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
11:49
Antalya Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: Yolcu kapasitesi 82 milyona çıkarılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binalarının açılışını 12 Nisan'da gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıllık yolcu kapasitesini 82 milyona çıkardıklarını vurgulayarak "Mevcut 90 bin 143 metrekarelik dış hatlar terminalini 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan iç hatlar terminalini ise 75 bin metrekareye çıkarıyoruz." dedi.