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Haberler Galeri Apple, Facebook ile savaşında noktayı koydu! Tartışılan iPhone güncellemesi sonrası...
Giriş Tarihi: 28.04.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 17:10

, ile savaşında noktayı koydu! Tartışılan güncellemesi sonrası...

'ın iOS 14.5 ve 14.5 güncellemeleri çıkmadan önce oldukça konuşulmaya başlanmıştı. Bu durum 'uygulama izleme şeffaflığı' isimli özellikten dolayı kaynaklanıyor. Bu özellik tarafından oldukça eleştirilmişti. Apple ve Facebook'un arası bu yüzden daha gerilimli hale gelmişti. Apple, Facebook ile savaşında noktayı koydu. devine göndermede bulundu.

Apple, Facebook ile savaşında noktayı koydu! Tartışılan iPhone güncellemesi sonrası...

ve arasındaki sular uzun zamandan beridir durulmuyor. İki teknoloji devinin yıldızı barışmadı. Hatta Apple'ın son güncellemelerinde sunduğu uygulama izleme şeffaflığı, Facebook'la arasında olan savaşı daha da ateşledi. Facebook ile Apple, dünya çapında en büyük iki teknoloji şirketi olabilir fakat ikisini birbirinden ayıracak çok fazla ayrıntı var. Apple geçen yıl 274,5 milyar dolarlık satışının çoğunu , iPad, Mac ve AirPods sayesinde yaptı. Facebook da birkaç cihaz satıyor ama Apple'ın aksine 85,9 milyar doların neredeyse tamamını çevrim içi reklamcılık sayesinde elde etti.

Apple, Facebook ile savaşında noktayı koydu! Tartışılan iPhone güncellemesi sonrası...

İki şirket görünüşte birbirinden farklı kulvarlarda yarışan şirket olsa da yollarının kesiştiği ve kılıçların çekilmek zorunda olduğu bir nokta var. Bu nokta da 'ın gizlilik ile ilgili aldığı kararla ortaya çıktı.

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Apple, Facebook ile savaşında noktayı koydu! Tartışılan iPhone güncellemesi sonrası...

, uzun bir zamandır uygulama geliştiricilerini zor bir durumda bırakacak güncellemesini nihayet yayımladı ve iOS 14.5 ve 14.5 olarak sunduğu güncellemede kullanıcıları adım adım izleyen uygulamaların kullanıcıdan izin almasının gerektiği özelliği nihayet kullanıma sundu. Bu özellik, geliştiricilerin kullanıcı davranışlarını takip edebilmesi için öncelikle onlardan açıkça izin almasını gerektiriyor.

Apple, Facebook ile savaşında noktayı koydu! Tartışılan iPhone güncellemesi sonrası...

, on yılı aşkın bir süredir kullanıcıların bilgisine sunup sunmadığı önemli olmaksızın kullanıcıların davranışlarını izliyordu. Kullanıcıların hareketlerini adım adım takip etmesi, onlara özel bir kullanıcı profili oluşturması için oldukça önemli. Facebook oluşturduğu kullanıcı profili sayesinde kullanıcının ilgi alanlarını belirliyor, reklamverenlere sunduğu hedefleme seçeneklerinin bu sayede işe yaramasını sağlıyor.

Apple, Facebook ile savaşında noktayı koydu! Tartışılan iPhone güncellemesi sonrası...

'un önüne çıkan engel, kullanıcıların takip edilmesini engelliyor. İki şirket arasındaki anlaşmazlık, Silikon Vadisi'nin en büyük savaşlarından birine dönüştü. CEO'su Tim Cook, gizliliğin de insan haklarından biri olduğunu savunurken Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Apple'ın kararının küçük işletmelere zarar vereceğini ve uygulama maliyetlerini büyük ölçüde artıracağını ileri sürdü.

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