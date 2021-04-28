Apple, Facebook ile savaşında noktayı koydu! Tartışılan iPhone güncellemesi sonrası...

Apple ve Facebook arasındaki sular uzun zamandan beridir durulmuyor. İki teknoloji devinin yıldızı barışmadı. Hatta Apple'ın son güncellemelerinde sunduğu uygulama izleme şeffaflığı, Facebook'la arasında olan savaşı daha da ateşledi. Facebook ile Apple, dünya çapında en büyük iki teknoloji şirketi olabilir fakat ikisini birbirinden ayıracak çok fazla ayrıntı var. Apple geçen yıl 274,5 milyar dolarlık satışının çoğunu iPhone, iPad, Mac ve AirPods sayesinde yaptı. Facebook da birkaç cihaz satıyor ama Apple'ın aksine 85,9 milyar doların neredeyse tamamını çevrim içi reklamcılık sayesinde elde etti.