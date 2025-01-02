Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ARALIK ENFLASYON ORANI 2024: Gözler TÜİK’e çevrildi! Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:50

ARALIK ENFLASYON ORANI 2024: Gözler TÜİK’e çevrildi! Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Yeni yılın ilk günlerinde gözler TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon farkına yöneldi. Aralık enflasyon oranının açıklanmasıyla emekli ve memur zammı da netleşecek. Kira artış oranının da ortaya çıktığı TEFE-TÜFE rakamları da pek çok kalemi yeniden belirleyecek. Peki; enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklentiler ne yönde?

ARALIK ENFLASYON ORANI 2024: Gözler TÜİK’e çevrildi! Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi. Aralık 2024 enflasyon farkının ilan edilmesiyle birlikte sosyal destekler, memur ve emekli maaşı, bedelli askerlik, kira artış oranı gibi birçok kalem yeniden belirlenecek. Kasım ayı için de yüzde 2.24 enflasyon oranı açıklarken, 5 aylık enflasyon yüzde 14.57 oldu. Peki, Aralık enflasyon oranı açıklandı mı, beklentiler ne yönde?

ARALIK ENFLASYON ORANI 2024: Gözler TÜİK’e çevrildi! Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARALIK ENFLASYON ORANI 2024: Gözler TÜİK’e çevrildi! Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti.

ARALIK ENFLASYON ORANI 2024: Gözler TÜİK’e çevrildi! Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1,72 olacağını öngördü.

ARALIK ENFLASYON ORANI 2024: Gözler TÜİK’e çevrildi! Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ENFLASYON RAKAMLARI KİMİ NASIL ETKİLİYOR?

Açıklanacak rakam yıl sonu enflasyonuna göre belli olacak. 6 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını ortaya koyacak. Memurlar ve memur emeklileri ise 6 aylık orana göre fark alacak.

Memurlar ve memur emeklileri ayrıca yüzde 6 toplu sözleşme artışından faydalanacak. Sosyal yardım alanlar (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışına göre zam alacak.

SON DAKİKA