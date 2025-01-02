ARALIK ENFLASYON ORANI 2024: Gözler TÜİK’e çevrildi! Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi. Aralık 2024 enflasyon farkının ilan edilmesiyle birlikte sosyal destekler, memur ve emekli maaşı, bedelli askerlik, kira artış oranı gibi birçok kalem yeniden belirlenecek. Kasım ayı için de yüzde 2.24 enflasyon oranı açıklarken, 5 aylık enflasyon yüzde 14.57 oldu. Peki, Aralık enflasyon oranı açıklandı mı, beklentiler ne yönde?