ARALIK ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı: Aylık TÜFE ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun cuma günü saat 10:00'da verileri açıklamasıyla belli oldu. Yılın son enflasyon verisi piyasalar ve Merkez Bankası'nın faiz kararları ile milyonların cebine girecek maaşları da belirleyecek. İşte 2024 aralık ayı enflasyon verileri…