ARALIK ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı: Aylık TÜFE ne kadar oldu?

YIL BOYU ENFLASYON RAKAMLARI YAKINDAN TAKİP EDİLDİ
Tüm yıl boyunca enflasyon rakamları yakından takip edildi. Enflasyon 2024 yılına aylık yüzde 6,70 yıllık yüzde 64,86 oranları ile başladı. Şubat ayında yıllık yüzde 67,07, aylık yüzde 4,53, mart ayında yıllık 68,50 aylık 3,16, nisanda aylık yüzde 69,80 aylıkta yüzde 3,18 mayısta yıllık yüzde 75,45 aylık yüzde 3,37, haziran yıllık yüzde 71,60 aylık yüzde 1,64, temmuz yıllık yüzde 61,78 aylık yüzde 3,23 ağustos 51,97 aylık yüzde 2,47, eylül yıllık yüzde 49,38 aylık yüzde 2,97, ekim yıllık 48,58 aylık 2,88 kasım yıllık 47,09 aylık yüzde 2,24 oldu.