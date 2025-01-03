Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ARALIK ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı: Aylık TÜFE ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:49 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:01

ARALIK ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı: Aylık TÜFE ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, milyonların maaşına etki edecek piyasaların merakla beklediği yılın son enflasyon verisi olan aralık enflasyon oranı için rakamları açıkladı. 2024 aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç? sorusu da böylelikle cevap buldu. Aylık TÜFE ne kadar oldu? İşte detaylar…

ARALIK ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı: Aylık TÜFE ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun cuma günü saat 10:00'da verileri açıklamasıyla belli oldu. Yılın son enflasyon verisi piyasalar ve Merkez Bankası'nın faiz kararları ile milyonların cebine girecek maaşları da belirleyecek. İşte 2024 aralık ayı enflasyon verileri…

ARALIK ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı: Aylık TÜFE ne kadar oldu?

YIL BOYU ENFLASYON RAKAMLARI YAKINDAN TAKİP EDİLDİ

Tüm yıl boyunca enflasyon rakamları yakından takip edildi. Enflasyon 2024 yılına aylık yüzde 6,70 yıllık yüzde 64,86 oranları ile başladı. Şubat ayında yıllık yüzde 67,07, aylık yüzde 4,53, mart ayında yıllık 68,50 aylık 3,16, nisanda aylık yüzde 69,80 aylıkta yüzde 3,18 mayısta yıllık yüzde 75,45 aylık yüzde 3,37, haziran yıllık yüzde 71,60 aylık yüzde 1,64, temmuz yıllık yüzde 61,78 aylık yüzde 3,23 ağustos 51,97 aylık yüzde 2,47, eylül yıllık yüzde 49,38 aylık yüzde 2,97, ekim yıllık 48,58 aylık 2,88 kasım yıllık 47,09 aylık yüzde 2,24 oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARALIK ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı: Aylık TÜFE ne kadar oldu?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Enflasyon aralık ayında yüzde 1,03 oldu. Yıllık yüzde 44,38 oldu.

ARALIK ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı: Aylık TÜFE ne kadar oldu?

MERKEZ BANKASI 22 AY SONRA FAİZ İNDİRDİ

Enflasyon rakamlarının açıklamasından günler önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayarak gelecek döneme ilişkin önemli mesajlar verdi. Banka 22 ay sonra politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirilmesine karar verdi. Merkez Bankası karar metninde enflasyonla ile ilgili Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir. Öncü veriler aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir.

ARALIK ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı: Aylık TÜFE ne kadar oldu?

Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşmektedir. İşlenmemiş gıda enflasyonu önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından aralık ayında ılımlı görünmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA