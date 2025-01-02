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Haberler Galeri ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE PROFESÖR MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda araştırma görevlisi ve profesör maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:56 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:56

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE PROFESÖR MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda araştırma görevlisi ve profesör maaşları ne kadar olacak?

2025 yılı için memur maaşlarına yapılacak zam oranı, yarın açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte netleşecek. Tüm memurların heyecanla beklediği bu dönemde, unvan ve görev türüne göre farklılık gösteren maaşlar, belirlenecek zam oranlarına göre yeniden düzenlenecek. En düşük memur maaşından araştırma görevlisi ve profesör maaşlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan yeni düzenlemeler, 2025 Ocak zammıyla birlikte hayata geçecek. Peki, araştırma görevlisi ve profesör maaşları ne kadar olur, yüzde kaç zamlanacak?

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE PROFESÖR MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda araştırma görevlisi ve profesör maaşları ne kadar olacak?

2025 Ocak ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte emekliler ve memurlar için maaş zam oranları netleşiyor. Bu doğrultuda, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin maaşlarında da artış gerçekleşecek. Özellikle araştırma görevlisi ve profesör maaşlarının ne kadar zamlanacağı merak konusu. İşte, 2025 Ocak araştırma görevlisi ve profesör zamlarıyla ilgili detaylar...

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE PROFESÖR MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda araştırma görevlisi ve profesör maaşları ne kadar olacak?

ENFLASYONLA BELLİ OLUYOR!

Memur, emekli ve diğer kamu meslek gruplarında maaş zamları aralık ayı enflasyon verileri ile belli olacak. Enflasyon oranı 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

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ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE PROFESÖR MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda araştırma görevlisi ve profesör maaşları ne kadar olacak?

2025 EN DÜŞÜK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

2024 Temmuz-Kasım enflasyon oranları düşünüldüğünde ve aralık ayı enflasyon tahmini üzerine koyulduğu zaman, 2025 yılında en düşük araştırma görevlisi maaşının 64 bin 278 TL olması bekleniyor.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE PROFESÖR MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda araştırma görevlisi ve profesör maaşları ne kadar olacak?

2024 OCAK ZAMMI İLE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, PROFESÖR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Doçent: 58.407 TL'den 69 bin 685 TL'ye,

Doktor öğretim üyesi: 52.620,14 TL'den 62 bin 738 TL'ye,

Öğretim görevlisi: 48.124,28 TL'den 57 bin 378 TL'ye,

Araştırma görevlisi: 47.634,22 TL'den 56 bin 794 TL'ye yükseldi.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE PROFESÖR MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda araştırma görevlisi ve profesör maaşları ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon verisiyle ilgili birkaç alternatif var. Merkez Bankası'nın öngörüsü yüzde 44. Üst bandı ise yüzde 46. Piyasa katılımcıları anketinde ise yüzde 45.28. Buna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 15-17 çıkması bekleniyor.

İşte, zam senaryoları...

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