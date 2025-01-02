ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE PROFESÖR MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda araştırma görevlisi ve profesör maaşları ne kadar olacak?

2025 Ocak ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte emekliler ve memurlar için maaş zam oranları netleşiyor. Bu doğrultuda, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin maaşlarında da artış gerçekleşecek. Özellikle araştırma görevlisi ve profesör maaşlarının ne kadar zamlanacağı merak konusu. İşte, 2025 Ocak araştırma görevlisi ve profesör zamlarıyla ilgili detaylar...