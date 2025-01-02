Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
14:56
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE PROFESÖR MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda araştırma görevlisi ve profesör maaşları ne kadar olacak?
2025 yılı için memur maaşlarına yapılacak zam oranı, yarın açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte netleşecek. Tüm memurların heyecanla beklediği bu dönemde, unvan ve görev türüne göre farklılık gösteren maaşlar, belirlenecek zam oranlarına göre yeniden düzenlenecek. En düşük memur maaşından araştırma görevlisi ve profesör maaşlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan yeni düzenlemeler, 2025 Ocak zammıyla birlikte hayata geçecek. Peki, araştırma görevlisi ve profesör maaşları ne kadar olur, yüzde kaç zamlanacak?