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Arsa alırken nelere dikkat edilmeli? Getirisi yüksek bir yatırım ancak... 'Mutlaka kontrol edin'
Gayrimenkul yatırımından uzun vadede kazanç sağlamak istiyorsanız, kısa zamanda gelir beklentiniz yoksa ve riski düşük, getirisi yüksek bir yatırım arıyorsanız arsa yatırımı sizin için uygun olabilir. Fakat arsa yatırımı dikkatli araştırma gerektirir. İşte arsa yatırımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler...
Giriş Tarihi: 19.10.2020
11:13
Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
11:21
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