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Arsa alırken nelere dikkat edilmeli? Getirisi yüksek bir yatırım ancak... 'Mutlaka kontrol edin'

Gayrimenkul yatırımından uzun vadede kazanç sağlamak istiyorsanız, kısa zamanda gelir beklentiniz yoksa ve riski düşük, getirisi yüksek bir yatırım arıyorsanız sizin için uygun olabilir. Fakat arsa yatırımı dikkatli araştırma gerektirir. İşte arsa yatırımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 11:21
Arsa alırken nelere dikkat edilmeli? Getirisi yüksek bir yatırım ancak... 'Mutlaka kontrol edin'

Eğer kısa vadede gelir kazanma ihtiyacınız yoksa, 15-20 yıl gibi uzun vadede kazanmak istiyorsanız sizin için uygun olacaktır. Arsa yatırımı için özellikle yeni gelişmekte olan bölgeler daha uygun olacaktır.

Arsa alırken nelere dikkat edilmeli? Getirisi yüksek bir yatırım ancak... 'Mutlaka kontrol edin'

Endeksa'nın haberine göre arsa fiyatını etkileyen unsurlar şunlar;

  • Toplam büyüklük
  • Arsa payı ve mülkiyet yapısı
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Arsa alırken nelere dikkat edilmeli? Getirisi yüksek bir yatırım ancak... 'Mutlaka kontrol edin'
  • Arsanın yeri, konumu, çevre gelişimi, ulaşım imkanları
  • Arsanın bulunduğu bölgenin gelişim potansiyeli
Arsa alırken nelere dikkat edilmeli? Getirisi yüksek bir yatırım ancak... 'Mutlaka kontrol edin'
  • Arsanın biçimi, boyutu, topografyası, zemin durumu gibi özellikleri
  • İmar durumu
Arsa alırken nelere dikkat edilmeli? Getirisi yüksek bir yatırım ancak... 'Mutlaka kontrol edin'
  • Arsanın bulunduğu bölgedeki imar planları
  • Arazi kısıtları olup olmadığı
Arsa alırken nelere dikkat edilmeli? Getirisi yüksek bir yatırım ancak... 'Mutlaka kontrol edin'

Arsa yatırımında üç temel evreden bahsetmek mümkün; doğru bölgenin tespiti ve satın alınması, arsanın satışa en uygun zamana kadar bekletilmesi ve satışın yapılması.

Arsa alırken nelere dikkat edilmeli? Getirisi yüksek bir yatırım ancak... 'Mutlaka kontrol edin'

yaparken şunları dikkatli araştırmak gerekir:

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