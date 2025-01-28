Asansör firmalarına rekabet cezası!

14 ŞİRKETE 418 BİN 943 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Soruşturmanın 14 teşebbüs için uzlaşmayla sonlandırılması sebebiyle idari para cezasında yüzde 25 indirim uygulandı. Buna göre, Anıl Asansör İnşaat Turizm Ticaret Sanayi Ltd. Şti'ye 225 bin 816 lira, Bor Asansör - Fatih Kirazcı ve Ferdi Özdoğan'a 26 bin 469 lira, Bor Konfor Asansör - Mehmet Doğru'ya 2 bin 360 lira, Çağrı Asansör - Yunus Salcan'a 12 bin 790 lira, Dmr Asansör - Kürşat Demir'e 1866 lira, EÇ Asansör - Ergün Çıbuk'a 3 bin 794 lira, Kardeşler Avcı Asansör Makine Sanayi ve Ltd. Şti'ye 29 bin 284 lira, Niğde Asansör - Ecevit Tapık'a 22 bin 148 lira, Sis-Tek Asansör - Muhammet Yenigül'e 18 bin 106 lira, Strong Asansör - Kadir Arıkan'a 2 bin 803 lira, Tyana Asönsör İnşaat - Bülent Mert'e 35 bin 344 lira, UGR Asansör - Uğur Soyöz'e 17 bin 661 lira, Upas Asansör - Ethem Bereke'ye 14 bin 544 lira ve 51 Asansör - Fuat Arslan'a 5 bin 958 lira para cezası kesildi. Böylece, 14 şirkete 418 bin 943 lira idari para cezası uygulandı.