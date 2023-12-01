ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan flaş asgari ücret mesajı! Açıklamalar peş peşe geldi

Son dakika asgari ücret haberi… Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret maratonu başladı. 2024 asgari ücret ne kadar olacak? sorusu gündemdeki yerini korurken yeni gelişmeler gelmeye de devam ediyor. Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi açıklanması ile birlikte asgari ücret açıklamaları da peş peşe geliyor. AK Parti'den alım gücünün artacağına dair net mesajlar verilirken süreci hassasiyetle yürüteceklerini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da asgari ücrete dair flaş açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…