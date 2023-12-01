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Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan flaş asgari ücret mesajı! Açıklamalar peş peşe geldi
Giriş Tarihi: 01.12.2023 23:07 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 23:07

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan flaş asgari ücret mesajı! Açıklamalar peş peşe geldi

Son dakika asgari ücret haberi… Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret maratonu başladı. 2024 asgari ücret ne kadar olacak? sorusu gündemdeki yerini korurken yeni gelişmeler gelmeye de devam ediyor. Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi açıklanması ile birlikte asgari ücret açıklamaları da peş peşe geliyor. AK Parti'den alım gücünün artacağına dair net mesajlar verilirken süreci hassasiyetle yürüteceklerini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da asgari ücrete dair flaş açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan flaş asgari ücret mesajı! Açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret 2024 son dakika… Asgari ücret zammı hesaplama işlemleri yeni yıl için başladı. Yeni ücret belirleme sürecinde en önemli parametre enflasyon oranları olacak. Ocak zammı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası belli olacak. 2024'te geçerli olacak asgari ücret için yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor.

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan flaş asgari ücret mesajı! Açıklamalar peş peşe geldi

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'dan dikkat çeken asgari ücret mesajı geldi. Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

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ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan flaş asgari ücret mesajı! Açıklamalar peş peşe geldi

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN NET MESAJ

Asgari ücret görüşmelerine başlanacağının anımsatılması üzerine ise Akbaşoğlu, toplantılar neticesinde kararın verileceğini aktardı. Akbaşoğlu, şunları paylaştı:

"Bugüne kadar, hiçbir zaman çalışanlarımızı, memur ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve asla ezdirmeyeceğiz. Bütün çalışanlarımızın, toplum kesimlerimizin, emeklilerimizin, çiftçilerimizin, esnafımızın hayat standardını yükseltmek, alım gücünü daha da artırmak noktasındaki yaklaşımımız süreklilik arz eder şekilde devam edecek."

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan flaş asgari ücret mesajı! Açıklamalar peş peşe geldi

Aralık ayı içerisinde bütün işçi kardeşlerimizle ilgili enflasyona ezdirilmeksizin alım gücünün artırılacağı bir sonucu hep beraber göreceğiz açıklamasında bulunan Akbaşoğlu, "2024 yılı ocak ayı başında ortaya konacak enflasyon oranları da dikkate alınmak suretiyle bütün memurlarımızın, emeklilerimizin yaşam standartlarını, alım güçlerini artıracak bir zammı hem çalışan memurlarımıza hem de bütün emeklilerimize, onların da yüzünü güldürecek şekilde bir düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan flaş asgari ücret mesajı! Açıklamalar peş peşe geldi

Enflasyonu tek haneye indirecek, cari açığı ortadan kaldırmaya dönük hamleleri hızlandıracak, kişi başına milli geliri yukarılara taşıyacak çalışmanın içerisinde olunduğunu kaydeden Akbaşoğlu, AK Parti'nin her zaman milletin emrinde olduğunu sözlerine ekledi.

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