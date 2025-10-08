Türkiye'nin en iyi haber sitesi
ASGARİ ÜCRET 2026 SON DAKİKA! 22.104 liralık asgari ücret ne kadar olacak? İşte 6 farklı senaryo...
Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 10:07

Asgari ücret 2026 için tahminler enflasyon rakamlarının belli olmasıyla ücretli çalışan milyonların gündemine girdi. Aralık ayında toplanması beklenen 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' enflasyon rakamlarını baz alarak ocak ayında maaşlara uygulanacak asgari ücret zammı için karar verecek. Mevcut durumda uygulanan 22 bin 104 liralık asgari ücret 2026'da ne kadar olacak? İşte 6 farklı senaryoda yeni tutar…

Asgari ücret 2026 milyonlarca çalışanın maaşlarına etki edecek. Sadece asgari ücretle çalışanların değil, aynı zamanda özel sektör çalışanlarının da maaş zamlarına örnek olacak. Asgari ücret zammı için 6 farklı senaryo söz konusu. Yıl sonu enflasyon rakamları asgari için belirleyici olacak. İşte yeni rakam için ortaya atılan yeni rakamlar…

ASGARİ ÜCRET 2026 OCAK AYINDA DEĞİŞECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ daha önce yaptıkları açıklamalarda komisyon toplantısına katılmayacaklarını ifade ettiler. Asgari ücret İşsizlik maaşından sosyal ödemelere, isteğe bağlı sigortadan BES kesintilerine kadar pek çok kalemde artışlarda etkili olacak. Asgari ücretteki artışlar çalışan herkesin ocak zammında belirleyici olacak. Bu nedenle tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir süreç.

Brüt asgari ücret 26 bin 005 lira 50 kuruş olarak, net asgari ücret ise 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor. Bu rakamların ocak ayında değişmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE BELİRLENECEK

Asgari ücret belirlenirken öncelikle geçim endeksleri, bütçe dengeleri, istihdamın korunması gibi konuları ele alınacak. Zammın belirlenmesinde en önemli kriter ise enflasyon rakamları olacak. Geçtiğimiz 10 yıla bakıldığında bir iki istisna hariç belirlenen asgari ücret artışlarının bir önceki dönem enflasyon rakamlarının üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu yüzden 2026 yılı için belirlenecek asgari ücret artışının da 2025 yılı enflasyonunun üzerinde olmasını bekliyoruz.

Orta Vadeli Program'a göre enflasyon yıl sonunda yüzde 28.5 şeklinde gelecek. Eğer programın beklediği enflasyon gelirse asgari ücret 22 bin 104 liradan 33 bin 417 liraya kadar yükselecek. Net asgari ücret ise 28 bin 403 lira olacak. Komisyon geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyonun 5-10 puan üzerinde artışlar öngörürse zam oranı buna göre değişecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Brüt ücret: 26.005 TL
Net ücret: 22.104 TL

YÜZDE 28.5 ARTARSA

Brüt ücret: 33,417 TL
Net ücret: 28.403 TL

YÜZDE 30 ARTARSA

Brüt ücret: 33.807 TL
Net ücret: 28.736 TL

YÜZDE 35 ARTARSA

Brüt ücret: 35.107 TL
Net ücret: 29.841 TL

YÜZDE 40 ARTARSA

Brüt ücret: 36.407 TL
Net ücret: 30.946 TL

YÜZDE 50 ARTARSA

Brüt ücret: 39.008 TL
Net ücret: 33.156 TL