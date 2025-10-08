ASGARİ ÜCRET 2026 SON DAKİKA! 22.104 liralık asgari ücret ne kadar olacak? İşte 6 farklı senaryo...

ASGARİ ÜCRET 2026 OCAK AYINDA DEĞİŞECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ daha önce yaptıkları açıklamalarda komisyon toplantısına katılmayacaklarını ifade ettiler. Asgari ücret İşsizlik maaşından sosyal ödemelere, isteğe bağlı sigortadan BES kesintilerine kadar pek çok kalemde artışlarda etkili olacak. Asgari ücretteki artışlar çalışan herkesin ocak zammında belirleyici olacak. Bu nedenle tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir süreç.