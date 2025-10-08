Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 10:07
ASGARİ ÜCRET 2026 SON DAKİKA! 22.104 liralık asgari ücret ne kadar olacak? İşte 6 farklı senaryo...
Asgari ücret 2026 için tahminler enflasyon rakamlarının belli olmasıyla ücretli çalışan milyonların gündemine girdi. Aralık ayında toplanması beklenen 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' enflasyon rakamlarını baz alarak ocak ayında maaşlara uygulanacak asgari ücret zammı için karar verecek. Mevcut durumda uygulanan 22 bin 104 liralık asgari ücret 2026'da ne kadar olacak? İşte 6 farklı senaryoda yeni tutar…