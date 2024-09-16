Giriş Tarihi: 16.09.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
14:23
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Ocak maaşı için 7 hesap! Tablo tablo paylaşıldı: 2025 asgari ücrete zam ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Asgari ücret, 2024'ün Ocak ayında yüzde 49'luk artışla net 17.002 TL, brüt ise 20.002,50 TL seviyesine yükseldi. Ocakta tekrar zamlanarak milyonların alım gücünü artıracak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bunun için Aralık ayında toplanacak. Toplantıda asgari ücret Ocak 2025 zammı için 6 aylık enflasyon verileri önemli bir belirteç olarak masada yer alacak. Zam için ipucu veren veriler gelmeye devam ederken, piyasanın, hükümetin ve kurumların yıl sonu enflasyon beklentileri de belli oldu. Peki bu beklentilere göre asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? İşte 7'li asgari ücret hesabı...