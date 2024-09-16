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Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Ocak maaşı için 7 hesap! Tablo tablo paylaşıldı: 2025 asgari ücrete zam ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 16.09.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 14:23

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Ocak maaşı için 7 hesap! Tablo tablo paylaşıldı: 2025 asgari ücrete zam ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Asgari ücret, 2024'ün Ocak ayında yüzde 49'luk artışla net 17.002 TL, brüt ise 20.002,50 TL seviyesine yükseldi. Ocakta tekrar zamlanarak milyonların alım gücünü artıracak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bunun için Aralık ayında toplanacak. Toplantıda asgari ücret Ocak 2025 zammı için 6 aylık enflasyon verileri önemli bir belirteç olarak masada yer alacak. Zam için ipucu veren veriler gelmeye devam ederken, piyasanın, hükümetin ve kurumların yıl sonu enflasyon beklentileri de belli oldu. Peki bu beklentilere göre asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? İşte 7'li asgari ücret hesabı...

FARUK ERDEM
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Ocak maaşı için 7 hesap! Tablo tablo paylaşıldı: 2025 asgari ücrete zam ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Asgari ücret Ocak zammı için belirleyici olan rakamlar tek tek açıklanıyor. Zam belirlenirken önemli bir belirteç olan enflasyon oranına ilişkin kurumlar beklentilerini tek tek yayımladı. Peki bu beklentilere göre asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni brüt, net asgari ücret hesaplama tablosu...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Ocak maaşı için 7 hesap! Tablo tablo paylaşıldı: 2025 asgari ücrete zam ne kadar olacak?

NET ASGARİ ÜCRET İÇİN İPUÇLARI GELİYOR

2025 yılı başında uygulanacak maaş zammı düzenlemeleri için geri sayım başladı. Emekli ve memur zammıyla beraber 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu da gündemdeki sıcaklığını artırdı. Milyonlarca emekliyi, memuru ve asgari ücretliyi ilgilendiren enflasyon rakamları yavaş yavaş şekilleniyor. Gerek Merkez Bankası'nın tahmin ve anketleri, gerekse farklı kurumlardan gelen tahminler yıl sonu enflasyonunun yüzde 40-49 bandında çıkacağını gösteriyor. Son olarak 2025 ve 2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) bu yılın enflasyonu yüzde 41.5 olarak revize edilerek açıklandı. Beraberinde Finansal Kurumlar Birliği, AA ve Reuters'ın enflasyon beklentileri de belli oldu. Peki asgari ücret bu beklentilere göre ne kadar olacak? Merak edilenler yanıt buldu.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Ocak maaşı için 7 hesap! Tablo tablo paylaşıldı: 2025 asgari ücrete zam ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU RAKAMLARI DEĞERLENDİRİRKEN ENFLASYONU BAZ ALIYOR

Enflasyon rakamları emeklilerde olduğu gibi asgari ücrette direkt etki etmese de Asgari Ücret Tespit komisyonu rakamları değerlendirirken enflasyonu baz alıyor. Bu yıl ara zam yapılmadığı için de asgari ücret için yıllık enflasyon önemli olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Ocak maaşı için 7 hesap! Tablo tablo paylaşıldı: 2025 asgari ücrete zam ne kadar olacak?

NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Asgari ücret her yıl aralık ayında bir komisyon tarafından belirleniyor. Komisyonda işçi kesimini 5 kişi , işveren kesimini 5 kişi ve hakem olarak hükümet tarafını da 5 kişi temsil ediyor. 15 kişilik komisyon en az 4 toplantı yaparak tüm ekonomik gelişmeleri, geçim endekslerini, ve enflasyonu değerlendirerek bir rakam üzerinde anlaşılıyor. Burada işçi ve işveren temsilcileri arasında geçen görüşmelerde Hükümet hakem olarak bulunuyor. İşçi tarafını Türk-İş işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Ocak maaşı için 7 hesap! Tablo tablo paylaşıldı: 2025 asgari ücrete zam ne kadar olacak?

TEK ÜCRET BELİRLENDİ

Pandemiden sonraki dönemde asgari ücret artışları yılda iki kez yapılmıştı. Hem Ocak hem de Temmuz dönemi için belirlenen asgari ücretler için komisyon iki kez toplanmıştı. Ancak 2024 yılı için yapılan toplantı sonrasında yıllık olarak asgari ücret belirlenmiş ve 2024 yılında ara zam yapılmamıştı.

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