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Giriş Tarihi: 13.06.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 08:55

At yetiştiriciliği yapanlar dikkat! TİGEM at satışı yapacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 73 safkan Arap koşu tayı satacak.

AA
At yetiştiriciliği yapanlar dikkat! TİGEM at satışı yapacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 73 safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek.

At yetiştiriciliği yapanlar dikkat! TİGEM at satışı yapacak

TİGEM 73 SAFKAN ARAP KOŞU TAYI SATACAK

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, 73 safkan Arap koşu tayı tek tek açık artırma usulüyle satılacak.

İhale, 30 Temmuz Salı günü saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün ihale salonunda düzenlenecek. Geçici teminat tutarı tay başına 50 bin lira olarak belirlendi.

İhale şartnamesi, TİGEM'de ve Karacabey Tarım İşletmesinde görülebilecek.

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