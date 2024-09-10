Giriş Tarihi: 10.09.2024 07:53
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
07:55
Avrupa kapanıyor Türkiye yükseliyor! Başkan Erdoğan'ın teşvik kararı meyvelerini veriyor
Avrupa'da otomotiv fabrikaları Asyalı rakipler nedeniyle zorlanırken, Türkiye teşvikle öne çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Temmuz'da duyurduğu Yüksek Teknoloji Yatırım Programı HIT-30'da elektrikli otomobil, batarya ve çip üretimine yönelik yapılacak yatırımlara toplam 14.5 milyar dolarlık teşvik verilmesi kararı alındı. SABAH'a konuşan uzmanlar, yeni teşvik mekanizmasının otomotiv üreticilerini Türkiye'ye çekeceğini belirtiyor.