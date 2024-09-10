Avrupa kapanıyor Türkiye yükseliyor! Başkan Erdoğan’ın teşvik kararı meyvelerini veriyor

Mercedes ve Stellantis, Avrupa'da kuracakları batarya fabrikası yatırımlarını durdurma kararı aldı. Volvo da 2030 yılına kadar tüm ürün gamını elektrikliye çevirme planlarını askıya aldı. Avrupa'da fabrikalar zora girerken Çinli üreticiler yeni yatırım fırsatları için dünya genelinde harekete geçti.



