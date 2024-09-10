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Haberler Galeri Avrupa kapanıyor Türkiye yükseliyor! Başkan Erdoğan'ın teşvik kararı meyvelerini veriyor
Giriş Tarihi: 10.09.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 07:55

Avrupa kapanıyor Türkiye yükseliyor! Başkan Erdoğan'ın teşvik kararı meyvelerini veriyor

Avrupa'da otomotiv fabrikaları Asyalı rakipler nedeniyle zorlanırken, Türkiye teşvikle öne çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Temmuz'da duyurduğu Yüksek Teknoloji Yatırım Programı HIT-30'da elektrikli otomobil, batarya ve çip üretimine yönelik yapılacak yatırımlara toplam 14.5 milyar dolarlık teşvik verilmesi kararı alındı. SABAH'a konuşan uzmanlar, yeni teşvik mekanizmasının otomotiv üreticilerini Türkiye'ye çekeceğini belirtiyor.

Metin CAN
Avrupa kapanıyor Türkiye yükseliyor! Başkan Erdoğan’ın teşvik kararı meyvelerini veriyor

Otomotiv sektöründe Avrupa pazarına giren Çinli elektrikli araç üreticileri rekabet gücünü artırınca birçok şirket havlu atmaya başladı. Alman otomobil üreticisi Volkswagen, tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak ilk defa Almanya'da fabrika kapatabileceği konusunda uyardı.

Avrupa kapanıyor Türkiye yükseliyor! Başkan Erdoğan’ın teşvik kararı meyvelerini veriyor

Mercedes ve Stellantis, Avrupa'da kuracakları batarya fabrikası yatırımlarını durdurma kararı aldı. Volvo da 2030 yılına kadar tüm ürün gamını elektrikliye çevirme planlarını askıya aldı. Avrupa'da fabrikalar zora girerken Çinli üreticiler yeni yatırım fırsatları için dünya genelinde harekete geçti.

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Avrupa kapanıyor Türkiye yükseliyor! Başkan Erdoğan’ın teşvik kararı meyvelerini veriyor

Tam da bu dönemde, Türkiye'den kritik bir teşvik adımı geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Temmuz'da duyurduğu Yüksek Teknoloji Yatırım Programı HIT-30'da elektrikli otomobil, batarya ve çip üretimine yönelik yapılacak yatırımlara toplam 14.5 milyar dolarlık teşvik verilmesi kararı alındı.

Avrupa kapanıyor Türkiye yükseliyor! Başkan Erdoğan’ın teşvik kararı meyvelerini veriyor

SABAH'a konuşan uzmanlar, yeni teşvik mekanizmasının otomotiv üreticilerini Türkiye'ye çekeceğini belirtiyor.

Avrupa kapanıyor Türkiye yükseliyor! Başkan Erdoğan’ın teşvik kararı meyvelerini veriyor

150 BİN ARAÇ ÜRETENE DESTEK

HIT-30 programına göre, yıllık asgari 150 bin elektrikli araç üretimi kapasitesi sağlayacak, yüksek yerli katkı oranına sahip, Ar-Ge merkezi kurulumunu da içeren yeni yatırımlar desteklenecek.

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