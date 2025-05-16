Avrupa’da zirvenin sahibi İstanbul Havalimanı! Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı: Günlük ortalama 481 uçuşla ilk sırada yer aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 2025 yılı nisan ayı verilerini değerlendirdi. Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama bin 481 uçuşla Avrupa'da uçak trafiği en yoğun olan 10 havalimanı arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı bin 387 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı, bin 350 London Heathrow Havalimanı takip etti." dedi.