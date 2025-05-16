Giriş Tarihi: 16.05.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
13:02
Avrupa'da zirvenin sahibi İstanbul Havalimanı! Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı: Günlük ortalama 481 uçuşla ilk sırada yer aldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı nisan ayında İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 481 uçuşla Avrupa'da uçak trafiği en yoğun olan 10 havalimanı arasında ilk sırada yer aldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, en çok yeni uçuş ekleyen Avrupa ülkeleri arasında günlük ortalama 196 yeni uçuş ile Türkiye'nin 4. sırada olduğunu vurgulayarak "Günlük ortalama 869 iç hat uçuşuyla ülkemiz uçak trafiğinde Avrupa'da ikinci sırada yer aldı" dedi.