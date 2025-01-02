AVUKAT MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Ocak zammı ile yeni avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli ve memur zammı için beklenen tarih için geri sayım başladı. 3 Ocak 2025 Cuma günü 6 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından duyurulacak. Bu veriler neticesinde birçok kalemin maaşları güncellenecek. Bu noktada ise avukat maaş zammı gündemdeki yerini aldı.2025 Ocak zammı sonrası öğretmen maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, detaylar…