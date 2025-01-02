Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
11:37
AVUKAT MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Ocak zammı ile yeni avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Emekli ve memur zammı enflasyon verileriyle belirlenecek. Memur ve emekli zammında doğrudan etkili olacak yeni maaşlar belli olurken meslek bazında da araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Avukat maaş zammı da bu araştırmalar arasına girdi. Avukat maaş zammı 20205 araştırmalarıyla avukatların maaşına ne kadar zam geleceği merak ediliyor. Peki; zamlı doktor maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar