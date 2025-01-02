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Haberler Galeri AVUKAT MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Ocak zammı ile yeni avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:37

AVUKAT MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Ocak zammı ile yeni avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli ve memur zammı enflasyon verileriyle belirlenecek. Memur ve emekli zammında doğrudan etkili olacak yeni maaşlar belli olurken meslek bazında da araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Avukat maaş zammı da bu araştırmalar arasına girdi. Avukat maaş zammı 20205 araştırmalarıyla avukatların maaşına ne kadar zam geleceği merak ediliyor. Peki; zamlı doktor maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar

AVUKAT MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Ocak zammı ile yeni avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli ve memur zammı için beklenen tarih için geri sayım başladı. 3 Ocak 2025 Cuma günü 6 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından duyurulacak. Bu veriler neticesinde birçok kalemin maaşları güncellenecek. Bu noktada ise avukat maaş zammı gündemdeki yerini aldı.2025 Ocak zammı sonrası öğretmen maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

AVUKAT MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Ocak zammı ile yeni avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

ENFLASYONA VERİLERİ BELLİ OLUYOR!
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü belli olacak.

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AVUKAT MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Ocak zammı ile yeni avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

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AVUKAT MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Ocak zammı ile yeni avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

OCAK ZAMMI İLE AVUKAT MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmıştı. Buna göre kamuda görev yapan 1'e 4 kademesindeki bir avukatın maaşı 47.823 TL'den yüzde 19.31 oranında artırıldığında 57.057,62 TL olmuştu.Yeni dönemde yapılacak zam ile maaşlar yeniden hesaplanacak. Enflasyon oranı ve toplu sözleşme zammının netleşmesiyle doktor maaşları ortaya çıkacak.

AVUKAT MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Ocak zammı ile yeni avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Şu ana kadar ortaya çıkan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

Toplam enflasyon: %14.57
SSK ve Bağkur emeklisine yansıyacak zam: %14.57
Ortaya çıkan enflasyon farkı: %4.16
7.Dönem Toplu sözleşmesi zammı: %6
5 aylık enflasyona göre kümülatif zam: %10.41

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