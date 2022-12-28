Bağımsız Türkiye’nin enerji üssü! SABAH Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı’nı görüntüledi

Deniz altındaki üç hattan biri gazı getirecek, biri glikol taşıyacak, sonuncusu da fiber optik, hidrolik gibi ihtiyaçları karşılayacak. Gazın taşınması operasyonunda 51 gemiden oluşan dev bir filo ve 8 bin personel görev yapıyor.



Boru hattı açık denizdeki on kuyudan gelen doğalgazı 1.2 milyon metrekare alana sahip Filyos tesisine taşıyacak. Bu devasa tesisin ulusal şebekeyle buluşturacağı doğalgaz, konutların 25 yıllık ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip.

