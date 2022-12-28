Giriş Tarihi: 28.12.2022 06:49
Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
06:54
Bağımsız Türkiye'nin enerji üssü! SABAH Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı'nı görüntüledi
Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla keşfettiği gazı evlere taşıyacak Filyos Limanı Doğalgaz İşleme Tesisi'nde geri sayım heyecanı başladı. Türkiye'nin milli enerji politikalarının meyvesi olan doğalgaz için kurulan boru hattından tesise ilk gaz akışı mart ayında olacak. SABAH Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı'ndaki tesisleri görüntüledi.