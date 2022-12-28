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Haberler Galeri Bağımsız Türkiye'nin enerji üssü! SABAH Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı'nı görüntüledi
Giriş Tarihi: 28.12.2022 06:49 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 06:54

Bağımsız Türkiye'nin enerji üssü! SABAH Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı'nı görüntüledi

Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla keşfettiği gazı evlere taşıyacak Filyos Limanı Doğalgaz İşleme Tesisi'nde geri sayım heyecanı başladı. Türkiye'nin milli enerji politikalarının meyvesi olan doğalgaz için kurulan boru hattından tesise ilk gaz akışı mart ayında olacak. SABAH Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı'ndaki tesisleri görüntüledi.

HARUN SEKMEN
BARIŞ ŞİMŞEK
Bağımsız Türkiye’nin enerji üssü! SABAH Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı’nı görüntüledi

Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlığını sağlayacak doğalgaz keşifleri birbiri ardına gerçekleşti. Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla keşfettiği ve ana şebekeyle birleştirerek dağıtıma hazır hale getireceği Filyos Limanı Doğalgaz İşleme Tesisi'nde hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Bağımsız Türkiye’nin enerji üssü! SABAH Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı’nı görüntüledi

Tesisin karadaki bölümü yüzde 85 tamamlanmış durumda. Denizdeki operasyonlar ise yüzde 70 seviyesine ulaştı. Birkaç ay içinde yakış testleri başlayacak. Doğalgazı kıyıya ulaştıracak olan her biri 12 metrelik borular Karadeniz'in 2 bin 200 metreye kadar uzanan derinliğine yerleştirildi.

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Bağımsız Türkiye’nin enerji üssü! SABAH Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı’nı görüntüledi

Deniz altındaki üç hattan biri gazı getirecek, biri glikol taşıyacak, sonuncusu da fiber optik, hidrolik gibi ihtiyaçları karşılayacak. Gazın taşınması operasyonunda 51 gemiden oluşan dev bir filo ve 8 bin personel görev yapıyor.

Boru hattı açık denizdeki on kuyudan gelen doğalgazı 1.2 milyon metrekare alana sahip Filyos tesisine taşıyacak. Bu devasa tesisin ulusal şebekeyle buluşturacağı doğalgaz, konutların 25 yıllık ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip.

Bağımsız Türkiye’nin enerji üssü! SABAH Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı’nı görüntüledi

Kuyulardan gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak dağıtım haznesi 'Peçenek', Sakarya Gaz Sahası'na gemiyle taşındı. Operasyonda su altı robotları kullanıldı. Karadeniz'de 2 bin 200 metre derinliğe indirildi.

İlk evredeki üretim miktarı günlük 10 milyon metreküp civarında olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Bir aksilik çıkmadığı takdirde mart ayının sonuna doğru ilk gazı sisteme vermiş olacağız" dedi.

Bağımsız Türkiye’nin enerji üssü! SABAH Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı’nı görüntüledi

HATTİN DÜNYADA SAYILI ÖRNEĞİ VAR
Sakarya Gaz Sahası Sorumlusu Murat Uçar: 540 km'lik hattın dünyada sayılı örneği var. 2 bin 20 metre su derinliğinde boru döşemesi tamamen robotlarla yapılıyor. Enerji Uzmanı Dr. İshak Turhan: Artık alan değil üreten ülkeyiz.

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