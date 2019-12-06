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  • Bakan Albayrak'tan Erzurum'da esnaf ziyareti! Vatandaşlardan yoğun ilgi

Bakan Albayrak'tan 'da esnaf ziyareti! Vatandaşlardan yoğun ilgi

İş dünyası ile buluşma programları kapsamında 'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı esnaf ziyaretinde bulundu.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 06.12.2019 16:06 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 16:42
Bakan Albayrak'tan Erzurum'da esnaf ziyareti! Vatandaşlardan yoğun ilgi

'da iş adamları ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı , cuma namazını Ulu Cami'de kıldı. Vatandaşlar ile cami çıkışında sohbet eden Albayrak, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Bakan Albayrak'tan Erzurum'da esnaf ziyareti! Vatandaşlardan yoğun ilgi

Hazine ve Maliye Bakanı , Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milletvekilleri ve Belediye Başkanları ile birlikte cuma namazı için Erzurum Ulu Cami'ye geçti.

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Bakan Albayrak'tan Erzurum'da esnaf ziyareti! Vatandaşlardan yoğun ilgi

Camiye gelenlerin cumasını tebrik eden Albayrak, vatandaşlar ile kısa bir sohbetin ardından Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Bakan Albayrak'tan Erzurum'da esnaf ziyareti! Vatandaşlardan yoğun ilgi

Albayrak, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Valiliğine geçti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıdan sonra esnafın durumu hakkında değerlendirmelerde bulunmak için Erzurum Cumhuriyet Caddesi'ndeki dükkanları gezdi. Dükkanda bulunanların hal ve hatırını soran ve isteklerini dinleyen , çalışanlarla da hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bakan Albayrak'tan Erzurum'da esnaf ziyareti! Vatandaşlardan yoğun ilgi

Albayrak, Esnaf ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, vatandaşların isteklerini ilgiyle dinledi. Bir vatandaş Bakan Albayrak'a, "Uçak biletleri çok pahalı, uçak sayısı da azaldı buna bir çözüm bulun bakanım" çağrısında bulundu. Albayrak vatandaşa cevaben, "Çok fazla talep var bu sebeple uçak sayısı da azaldı bizim, uçak sayısını da arttırmamız lazım" şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak'tan Erzurum'da esnaf ziyareti! Vatandaşlardan yoğun ilgi

Bir bölümü basına açık olan toplantıda Büyükşehir Başkanı Mehmet Sekmen, Albayrak'a 'da yapmış oldukları çalışmalardan ve hedeflerinden bahsetti. Daha sonra Sekmen, Büyükşehir Belediyesi binasında bulunan yapılan ve tamamlanmış projelerin maketlerini göstererek, çalışma ve faaliyetlerini Bakan Albayrak'a anlattı.

Bakan Albayrak'tan Erzurum'da esnaf ziyareti! Vatandaşlardan yoğun ilgi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 'a gelen Albayrak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Erzurum İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.

Albayrak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, ekonominin her alanında çok büyük bir potansiyele sahip ülke olduğunu söyledi.

Ülkenin son dönemlerde birçok saldırıya ve sınamaya maruz kaldığı süreçler ve dönemler geçirdiğini ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu saldırıları boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı. Katma değerli, teknolojiye ve ihracata dayalı bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecini tesis edebilirsek Türkiye'nin potansiyelini bir daha kesintiye uğramayacak şekilde inşallah harekete geçirmiş olacağız."

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