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Haberler Galeri Bakan Bayraktar ABD’ye gidiyor! Türkiye Doğal Gaz Merkezi Olma Yolunda Hızla İlerliyor
Giriş Tarihi: 16.09.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 08:09

Bakan Bayraktar ABD’ye gidiyor! Türkiye Doğal Gaz Merkezi Olma Yolunda Hızla İlerliyor

Türkiye, bölgesinin doğal gaz merkezi olma hedefi doğrultusunda stratejik adımlar atıyor. Kullandığı doğal gazın yarısını sıvılaştırılmış şekilde yani LNG gemileriyle alabilecek bir altyapıya kavuşması tedarik portföyünü çeşitlendirecek yeni anlaşmaları beraberinde getiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mayıs ayından sonra yeniden ABD'ye gidecek. Program kapsamında, daha önce 3 farklı global şirketle olduğu gibi yeni bir uzun dönemli LNG anlaşması imzalanacak.

BARIŞ ŞİMŞEK
Bakan Bayraktar ABD’ye gidiyor! Türkiye Doğal Gaz Merkezi Olma Yolunda Hızla İlerliyor

Kendi doğal gazını üretmeye başlayan; boru hatları, depolama tesisleri ve LNG terminalleriyle güçlü bir altyapı oluşturan Türkiye, farklı tedarik kaynakları bularak Avrupa'nın ve bölgesinin arz güvenliğine önemli katkılar sağlıyor.

Bakan Bayraktar ABD’ye gidiyor! Türkiye Doğal Gaz Merkezi Olma Yolunda Hızla İlerliyor

Özellikle 2024 yılında dünyada değişen ve gelişen gaz piyasasına uyumlu olarak hem uzun dönemli hem de uygun fiyatlı LNG anlaşmaları art arda geliyor.

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Bakan Bayraktar ABD’ye gidiyor! Türkiye Doğal Gaz Merkezi Olma Yolunda Hızla İlerliyor

GASTECH 2024'E KATILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, ABD'de önemli temaslar gerçekleştirecek. ABD'nin Houston eyaletinde düzenlenen Gastech 2024 Fuarı ve Konferansı'na katılacak olan Bakan Bayraktar, 17-19 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte açılış törenine katılacak, sonrasında bakanlar panelinde bir konuşma yapacak.

Bakan Bayraktar ABD’ye gidiyor! Türkiye Doğal Gaz Merkezi Olma Yolunda Hızla İlerliyor

TÜRKİYE'NİN ENERJİ POLİTİKALARINI ANLATACAK

"Jeopolitik Belirsizlik Zamanlarında Enerji Güvenliği ve Çeşitliliği" başlıklı panelde Bakan Bayraktar ile birlikte ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Shri Hardeep SIngh Puri, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile Nijerya Devlet Bakanı Ekperikpe Ekpo da yer alacak. Bakan Bayraktar, panelde Türkiye'nin enerji politikalarını ve enerjide merkez ülke olma hedefini anlatacak.

Bakan Bayraktar ABD’ye gidiyor! Türkiye Doğal Gaz Merkezi Olma Yolunda Hızla İlerliyor

Bakan Bayraktar'ın Gastech kapsamında ABD, Mısır, Hindistan, Nijerya ve Libya gibi enerji alanında söz sahibi ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

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