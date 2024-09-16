Giriş Tarihi: 16.09.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
08:09
Bakan Bayraktar ABD’ye gidiyor! Türkiye Doğal Gaz Merkezi Olma Yolunda Hızla İlerliyor
Türkiye, bölgesinin doğal gaz merkezi olma hedefi doğrultusunda stratejik adımlar atıyor. Kullandığı doğal gazın yarısını sıvılaştırılmış şekilde yani LNG gemileriyle alabilecek bir altyapıya kavuşması tedarik portföyünü çeşitlendirecek yeni anlaşmaları beraberinde getiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mayıs ayından sonra yeniden ABD'ye gidecek. Program kapsamında, daha önce 3 farklı global şirketle olduğu gibi yeni bir uzun dönemli LNG anlaşması imzalanacak.