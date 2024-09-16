Bakan Bayraktar ABD’ye gidiyor! Türkiye Doğal Gaz Merkezi Olma Yolunda Hızla İlerliyor

TÜRKİYE'NİN ENERJİ POLİTİKALARINI ANLATACAK



"Jeopolitik Belirsizlik Zamanlarında Enerji Güvenliği ve Çeşitliliği" başlıklı panelde Bakan Bayraktar ile birlikte ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Shri Hardeep SIngh Puri, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile Nijerya Devlet Bakanı Ekperikpe Ekpo da yer alacak. Bakan Bayraktar, panelde Türkiye'nin enerji politikalarını ve enerjide merkez ülke olma hedefini anlatacak.



