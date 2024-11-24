Giriş Tarihi: 24.11.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024
07:12
Bakan Ersoy’dan CHP’nin konser maliyeti skandalı tepki! Bakanlık aynı işi 20’de 1’ine mal etti
CHP'li belediyelerde yaşanan konser maliyeti skandalları giderek büyürken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Ersoy, 16 ilde gerçekleştirilen Kültür Yolu festivallerindeki "büyük konser sahne ve teknik işleri"nin bakanlığa maliyetinin CHP'li belediyelerin 20'de 1'i kadar olduğunu açıkladı. Ersoy, "Arada uçurum var" dedi.