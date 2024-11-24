Bakan Ersoy’dan CHP’nin konser maliyeti skandalı tepki! Bakanlık aynı işi 20’de 1’ine mal etti

Bizim festivallerimizde sahne çok daha kapsamlı. Baktığınız zaman maliyetler açısından ciddi bir fark var diyemeyeceğim, uçurum var ikisinin arasında. Sanatçılar bizim için çok değerli, Kültür Yolu Festivali'ne her seferinde sanatçılara özverili yaklaşımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bizimle birlikte taşın altına ellerini koyuyorlar. Yükü beraber omuzlamış oluyoruz. Toplumun çok ihtiyaç duyduğu bir iş yapıyorlar."