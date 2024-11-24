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Haberler Galeri Bakan Ersoy’dan CHP’nin konser maliyeti skandalı tepki! Bakanlık aynı işi 20’de 1’ine mal etti
Giriş Tarihi: 24.11.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 07:12

Bakan Ersoy’dan CHP’nin konser maliyeti skandalı tepki! Bakanlık aynı işi 20’de 1’ine mal etti

CHP'li belediyelerde yaşanan konser maliyeti skandalları giderek büyürken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Ersoy, 16 ilde gerçekleştirilen Kültür Yolu festivallerindeki "büyük konser sahne ve teknik işleri"nin bakanlığa maliyetinin CHP'li belediyelerin 20'de 1'i kadar olduğunu açıkladı. Ersoy, "Arada uçurum var" dedi.

ZÜBEYDE YALÇIN
Bakan Ersoy’dan CHP’nin konser maliyeti skandalı tepki! Bakanlık aynı işi 20’de 1’ine mal etti

CHP'li belediyelerde yaşanan konser maliyeti skandalları giderek büyürken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Ersoy, 16 ilde gerçekleştirilen Kültür Yolu festivallerindeki "büyük konser sahne ve teknik işleri"nin bakanlığa maliyetinin CHP'li belediyelerin 20'de 1'i kadar olduğunu açıkladı. Ersoy, "Arada uçurum var" dedi.

Bakan Ersoy’dan CHP’nin konser maliyeti skandalı tepki! Bakanlık aynı işi 20’de 1’ine mal etti

CHP KENDİ KAZDIĞI KUYUYA DÜŞTÜ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesini görüşürken CHP milletvekilleri, belediyelerin skandal konser ödemelerini örtmek için Kültür Yolu festivallerinin maliyetini gündeme getirdi. Ancak Bakan Ersoy'un yanıtları karşısında CHP'liler adeta "kazdıkları kuyuya" düştü.

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Bakan Ersoy’dan CHP’nin konser maliyeti skandalı tepki! Bakanlık aynı işi 20’de 1’ine mal etti

Israrlı sorular üzerine Bakan Ersoy, "7 aylık süre içinde 16 şehirde Kültür Yolu festivali düzenlendiğini, toplam 144 günlük (her festival 9 gün sürdü) sürede 6 bin 700 etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Büyük sanatçı konserlerinin etkinliklerin sadece yüzde 2'sini oluşturduğunu ifade eden Ersoy, şöyle devam etti: "Büyük konserlerin, konser başına sahne ve teknik kısmının maliyeti, belediye konserlerinin ekrana yansıyan rakamının 20'de 1"ine denk geliyor.

Bakan Ersoy’dan CHP’nin konser maliyeti skandalı tepki! Bakanlık aynı işi 20’de 1’ine mal etti

Bizim festivallerimizde sahne çok daha kapsamlı. Baktığınız zaman maliyetler açısından ciddi bir fark var diyemeyeceğim, uçurum var ikisinin arasında. Sanatçılar bizim için çok değerli, Kültür Yolu Festivali'ne her seferinde sanatçılara özverili yaklaşımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bizimle birlikte taşın altına ellerini koyuyorlar. Yükü beraber omuzlamış oluyoruz. Toplumun çok ihtiyaç duyduğu bir iş yapıyorlar."

Bakan Ersoy’dan CHP’nin konser maliyeti skandalı tepki! Bakanlık aynı işi 20’de 1’ine mal etti

16 MİLYONA 800 BİN LİRA

Ersoy, CHP'lilerin ısrarla hangi rakama göre kıyaslama yaptığını sorması üzerine "televizyon ekranlarına yansıyan maliyetin 16 milyon lira" olduğunu belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bu konser maliyeti ile kıyaslandığında Kültür Bakanlığı'nın Kültür Yolu festivallerinin sahte ve teknik kısımlarını 800 bin liraya mal ettiği ortaya çıkıyor.

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