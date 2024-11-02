Giriş Tarihi: 02.11.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024
11:58
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan açıkladı: Geri ödeme listesine 18 ilaç daha alındı
Son dakika haberi...Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 10 antipsikotik ilaç, 5 kanser ilacı, 1 psöriazis ilacı, 1 vazodilatör şok ve özofagus varis kanaması için acil müdahale ilacı, 1 kronik böbrek yetmezliği bulunan çocuk hastalar için tıbbi mamanın geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.