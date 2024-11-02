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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bakan Işıkhan açıkladı: Geri ödeme listesine 18 ilaç daha alındı
Giriş Tarihi: 02.11.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 11:58

SON DAKİKA: Bakan Işıkhan açıkladı: Geri ödeme listesine 18 ilaç daha alındı

Son dakika haberi...Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 10 antipsikotik ilaç, 5 kanser ilacı, 1 psöriazis ilacı, 1 vazodilatör şok ve özofagus varis kanaması için acil müdahale ilacı, 1 kronik böbrek yetmezliği bulunan çocuk hastalar için tıbbi mamanın geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.

SON DAKİKA: Bakan Işıkhan açıkladı: Geri ödeme listesine 18 ilaç daha alındı

Son dakika haberleri...Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle 18 ilaç daha geri ödeme listesine alınmasına ilişkin düzenlemeyi içeren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

SON DAKİKA: Bakan Işıkhan açıkladı: Geri ödeme listesine 18 ilaç daha alındı

18 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

Düzenlemeyle lenfoma, multipl myelom ve meme kanseri tedavisinde kullanılan immunoterapi ve akıllı ilaçların da yer aldığı 11'i yerli üretim 18 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi.

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SON DAKİKA: Bakan Işıkhan açıkladı: Geri ödeme listesine 18 ilaç daha alındı

"VATANDAŞLARIMIZA SAĞLIKLI BİR ÖMÜR DİLERİM"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Işıkhan paylaşımında, 10 antipsikotik ilaç, 5 kanser ilacı, 1 psöriazis ilacı, 1 vazodilatör şok ve özofagus varis kanaması için acil müdahale ilacı, 1 kronik böbrek yetmezliği bulunan çocuk hastalar için tıbbi mamanın geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Işıkhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

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