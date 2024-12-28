Bakan Kurum tarih vererek açıkladı: Yeni Hatay’a hep birlikte kavuşacağız

"İSKENDERUN, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SAHİL DÜZENLEME PROJESİ OLACAK"

İskenderun sahilinin 6 Şubat depremi sebebiyle 80 santim çöktüğünü anımsatan Bakan Kurum, "Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte bu alanı karış karış incelemiş; sahilimizi koruma adına irademizi ortaya koymuş ve Hataylılara sözümüzü vermiştik. Geçen zaman içinde İskenderun Sahili'ni eskisinden çok daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımızı başlattık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız hemen denizin dibindeki tahkimatını ve güçlendirmesini tamamladı. Güçlendirme çalışmasının hemen ardından, bu kez bayrağı biz devraldık ve 304 bin metrekarelik alanda, Türkiye'nin sahillerinde yapılan en büyük düzenleme projesi olabilecek kentsel tasarım projemizi tamamladık. İhalemizi yaptık ve bugün de ilk adımı atıyoruz" dedi.