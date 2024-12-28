Giriş Tarihi: 28.12.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
17:13
Bakan Kurum tarih vererek açıkladı: Yeni Hatay'a hep birlikte kavuşacağız
İskenderun Sahil Projesi'nin Türkiye'nin sahillerinde yapılan en büyük düzenleme projesi olacağını vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Proje açılışımızı Cumhuriyetimizin 102. yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda büyük coşkuyla yapacağız. 2025 yılı sonuna geldiğimizde mavi ve yeşilin kucaklaştığı, Akdeniz'in Mavi Vatan'ımızın eşsiz güzelliğinin seyredildiği nazlı İskenderun'a, yeni Hatay'a hep birlikte kavuşacağız" dedi. Bakan Kurum, önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 201 bininci konutun anahtarının teslim edileceğini açıkladı.