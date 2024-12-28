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Haberler Galeri Bakan Kurum tarih vererek açıkladı: Yeni Hatay'a hep birlikte kavuşacağız
Giriş Tarihi: 28.12.2024 17:13 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 17:13

Bakan Kurum tarih vererek açıkladı: Yeni Hatay'a hep birlikte kavuşacağız

İskenderun Sahil Projesi'nin Türkiye'nin sahillerinde yapılan en büyük düzenleme projesi olacağını vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Proje açılışımızı Cumhuriyetimizin 102. yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda büyük coşkuyla yapacağız. 2025 yılı sonuna geldiğimizde mavi ve yeşilin kucaklaştığı, Akdeniz'in Mavi Vatan'ımızın eşsiz güzelliğinin seyredildiği nazlı İskenderun'a, yeni Hatay'a hep birlikte kavuşacağız" dedi. Bakan Kurum, önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 201 bininci konutun anahtarının teslim edileceğini açıkladı.

Bakan Kurum tarih vererek açıkladı: Yeni Hatay’a hep birlikte kavuşacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi tanıtım törenine katıldı.

Bakan Kurum tarih vererek açıkladı: Yeni Hatay’a hep birlikte kavuşacağız

"İSKENDERUN, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SAHİL DÜZENLEME PROJESİ OLACAK"

İskenderun sahilinin 6 Şubat depremi sebebiyle 80 santim çöktüğünü anımsatan Bakan Kurum, "Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte bu alanı karış karış incelemiş; sahilimizi koruma adına irademizi ortaya koymuş ve Hataylılara sözümüzü vermiştik. Geçen zaman içinde İskenderun Sahili'ni eskisinden çok daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımızı başlattık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız hemen denizin dibindeki tahkimatını ve güçlendirmesini tamamladı. Güçlendirme çalışmasının hemen ardından, bu kez bayrağı biz devraldık ve 304 bin metrekarelik alanda, Türkiye'nin sahillerinde yapılan en büyük düzenleme projesi olabilecek kentsel tasarım projemizi tamamladık. İhalemizi yaptık ve bugün de ilk adımı atıyoruz" dedi.

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Bakan Kurum tarih vererek açıkladı: Yeni Hatay’a hep birlikte kavuşacağız

"NAZLI İSKENDERUN'A, YENİ HATAY'A HEP BİRLİKTE KAVUŞACAĞIZ"

Sahilin 2025 yılında hizmete sunulacağını vurgulayan Bakan Kurum, "Proje açılışımızı Cumhuriyetimizin 102. yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda büyük coşkuyla yapacağız. 2025 yılı sonuna geldiğimizde tüm depremzede kardeşlerimizin yeni yuvasında oturduğu; mavi ve yeşilin kucaklaştığı, sahiliyle bölgenin cazibe merkezi olmuş; bisiklet ve yürüyüş yollarında, basketbol ve futbol sahalarında, yeni restoran ve kafelerinde keyifle vakit geçirilen; birbirinden güzel nar ve turunç bahçeleri, oyun parkları çocuk sesleriyle dolup taşan; gün doğumu ve gün batımında kurduğumuz manzara platformlarında Akdeniz'in Mavi Vatanımızın eşsiz güzelliğinin seyredildiği nazlı İskenderun'a, yeni Hatay'a hep birlikte kavuşacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum tarih vererek açıkladı: Yeni Hatay’a hep birlikte kavuşacağız

"15 OCAK İTİBARIYLA İNŞAATLARIMIZIN YÜZDE 100'Ü BAŞLAMIŞ OLACAK"

Bakan Kurum, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 44 bin 227'si Hatay'da olmak üzere 201 bininci konutun anahtarlarını teslim edeceklerini belirtti: Şu anda deprem bölgesinde afetzede kardeşlerimiz için yapmamız gereken konutlarımızın yüzde 93'ünün inşası başlamış durumda. Buradan 11 ilimize ve milletimize bir müjde daha vermek istiyorum. Ocak ayının 15'i itibarıyla, deprem bölgesindeki şehir merkezlerinde bulunan rezerv alanlarda ve uydu kentlerimizde, şehirlerin çeperlerinde inşaatı başlamamış tek bir proje kalmayacak, inşaatlarımızın yüzde 100'ü başlamış olacak. Bu hızla inşallah 2025 yılı sonuna kadar 158 bini Hatay'da olmak üzere toplam 453 bin konutumuzu alnımızın akıyla tamamlayacağız. 11 ilimizde huzurla, güvenle, mutlulukla yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.

Bakan Kurum tarih vererek açıkladı: Yeni Hatay’a hep birlikte kavuşacağız

"ALEVİ'SİYLE SÜNNİ'SİYLE, ARAP'IYLA, KÜRT'ÜYLE, TÜRK'ÜYLE HEPİMİZİN VATANIDIR"

"Deprem bölgesinin ayağa kalkması, sadece bir inşa meselesi değildir; bu mesele, Türkiye için yeni bir milli mücadele meselesidir" diyen Bakan Kurum şöyle devam etti: Herkesten de meseleye böyle bakmasını bekliyoruz, bu hassasiyetle yaklaşmasını umuyoruz. Çünkü Elazığ Palu Köprüsü'nden, Adıyaman Cendere'den akıp geçen tarih, hepimizin tarihidir. Diyarbakır On Gözlü Köprü'den, Antep Kalesi'nden yakılan türkü, hepimizin türküsüdür. Habib-i Neccar'dan, Ulu Cami'den yükselen ezanlar, hepimizin ezanlarıdır. Bu vatan Alevi'siyle Sünni'siyle, Arap'ıyla, Kürt'üyle, Türk'üyle hepimizin vatanıdır. Bütün zamanını, mesaisini, tecrübesini afetzede kardeşlerinin geleceğine adamış kadrolar olarak, bizim anlayışımız budur.

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