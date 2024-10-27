Bakan Kurum: Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565’e ulaştı

2025 YILI SONUNDA TESLİM EDİLECEK KONUT/İŞ YERİ DAĞILIMI

11 ilde 2025 yılı sonunda ise 417 bin 563'ü konut 35 bin 395'i ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 958 bağımsız bölümün teslimatının tamamlanması hedefleniyor. İllere göre konut ve iş yeri dağılımı ise şöyle: Adana'da 12 bin 601 konut ve 16 iş yeri, Adıyaman'da 39 bin 814 konut ve 2 bin 322 iş yeri, Diyarbakır'da 17 bin 326 konut ve 251 iş yeri, Elazığ'da 14 bin 264 konut ve 62 iş yeri, Gaziantep'te 29 bin 973 konut ve bin 377 iş yeri, Hatay'da 146 bin 479 konut ve 11 bin 721 iş yeri, Kahramanmaraş'ta 63 bin 30 konut ve 5 bin 846 iş yeri, Kilis'te 2 bin 782 konut ve 4 iş yeri, Malatya'da 66 bin 961 konut ve 12 bin 741 iş yeri, Osmaniye'de 10 bin 884 konut ve 966 iş yeri, Şanlıurfa'da 13 bin 449 konut ve 89 iş yeri.