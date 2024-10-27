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Haberler Galeri Bakan Kurum: Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e ulaştı
Giriş Tarihi: 27.10.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 16:00

Bakan Kurum: Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki vatandaşları tek tek yuvalarına kavuşturuyor. Bu kapsamda şu ana kadar toplamda 130 bin 565 konut ve iş yerini sahiplerine teslim ettiklerini bildiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine çıkaracaklarını belirterek, "2025 sonunda anahtarını almayan vatandaşımız kalmayacak" dedi.

İHA
Bakan Kurum: Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565’e ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin neden olduğu büyük yıkımın ardından "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" inancıyla, dünyanın en büyük şantiye alanına çevrilen deprem bölgesindeki 11 ilde 7 gün 24 saat çalışma esasıyla yeni konutları inşa etmeye devam ediyor. Bu çerçevede teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e yükseldi.

Bakan Kurum: Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565’e ulaştı

TESLİM EDİLEN KONUT VE İŞ YERİ SAYISI 130 BİN 565'E YÜKSELDİ

"Yeniden Daha Güçlü Anadolu 130 bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'daki Gülderen TOKİ deprem konutları alanında dün gerçekleştirildi.

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Bakan Kurum: Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565’e ulaştı

29 BİN 311 KONUT DAHA TESLİM EDİLDİ

Törende, Hatay'da 7 bin 856, Malatya'da 6 bin 759, Gaziantep'te 5 bin 259, Kahramanmaraş'ta 3 bin 135, Adıyaman'da 3 bin 108, Osmaniye'de bin 310, Adana'da 648, Diyarbakır'da 641, Elazığ'da 569, Kilis'te 9, Şanlıurfa'da 17 olmak üzere toplam 29 bin 311 konut daha teslim edildi. 26 Ekim itibarıyla teslim edilen konut sayısı 130 bin 565'e yükseldi.

Bakan Kurum: Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565’e ulaştı

"2025 SONUNDA ANAHTARINI ALMAYAN VATANDAŞIMIZ KALMAYACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremzede kardeşlerimizle ahdimizi dün yineledik. Hızımızı daha da artıracağız. Önümüzdeki 60 günde 70 bin yeni konutumuzu daha teslim ederek yıl sonuna kadar 200 bin depremzede kardeşimizi yuvalarına kavuşturacağız. 2025 sonunda anahtarını almayan vatandaşımız kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum: Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565’e ulaştı

2025 YILI SONUNDA TESLİM EDİLECEK KONUT/İŞ YERİ DAĞILIMI

11 ilde 2025 yılı sonunda ise 417 bin 563'ü konut 35 bin 395'i ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 958 bağımsız bölümün teslimatının tamamlanması hedefleniyor. İllere göre konut ve iş yeri dağılımı ise şöyle: Adana'da 12 bin 601 konut ve 16 iş yeri, Adıyaman'da 39 bin 814 konut ve 2 bin 322 iş yeri, Diyarbakır'da 17 bin 326 konut ve 251 iş yeri, Elazığ'da 14 bin 264 konut ve 62 iş yeri, Gaziantep'te 29 bin 973 konut ve bin 377 iş yeri, Hatay'da 146 bin 479 konut ve 11 bin 721 iş yeri, Kahramanmaraş'ta 63 bin 30 konut ve 5 bin 846 iş yeri, Kilis'te 2 bin 782 konut ve 4 iş yeri, Malatya'da 66 bin 961 konut ve 12 bin 741 iş yeri, Osmaniye'de 10 bin 884 konut ve 966 iş yeri, Şanlıurfa'da 13 bin 449 konut ve 89 iş yeri.

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