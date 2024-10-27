Giriş Tarihi: 27.10.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024
16:00
Bakan Kurum: Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e ulaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki vatandaşları tek tek yuvalarına kavuşturuyor. Bu kapsamda şu ana kadar toplamda 130 bin 565 konut ve iş yerini sahiplerine teslim ettiklerini bildiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine çıkaracaklarını belirterek, "2025 sonunda anahtarını almayan vatandaşımız kalmayacak" dedi.