Giriş Tarihi: 09.04.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
09:22
Bakan Uraloğlu açıkladı: 16 yaş altı sosyal medyada canlı yayın açamayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amerikan teknoloji şirketi Meta'nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamaması kararını değerlendirdi. Bakan Uraloğlu atılan adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Karar, Bakanlık olarak yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikalarımızın küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli" dedi.