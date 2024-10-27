Giriş Tarihi: 27.10.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024
13:54
Bakan Uraloğlu açıkladı: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı’nda yolcu rekoru!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın 25 Ekim tarihinde 35 bin 466 yolcuya hizmet vererek rekor yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, hattın hizmete açıldığı 23 Ocak 2023 yılından bu yana 12 milyon 783 bin 478 yolcu taşıdığını belirterek önceki rekorun 4 Ekim tarihinde 33 bin 84 yolcuyla kaydedildiğini hatırlattı.