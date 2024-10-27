Bakan Uraloğlu açıkladı: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı’nda yolcu rekoru!

Bakan Uraloğlu, hattın hizmete açıldığı 2023 yılından bu yana 12 milyon 783 bin 478 yolcu taşıdığını belirterek, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. 4 Ekim'de 33 bin 84 yolcuyla kırılan önceki rekorun ardından gelen bu yeni rekor hattın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor." dedi.