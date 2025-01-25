Bakan Uraloğlu duyurdu: Elazığ hızlı tren ile tanışacak!

BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 365 KİLOMETREYE ÇIKTI

Kongrelerin yenilenme süreci olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, ulaştırma alanında birçok hizmeti hayata geçirdiklerini vurguladı. Bakan Uraloğlu, "Elazığ'ın neye ihtiyacı var, biz onu biliyoruz. Hizmete inşallah devam edeceğiz. Elazığ'da sadece 33 kilometre bölünmüş yolumuz vardı, 365 kilometreye çıkardık. Sıcak asfalt hiç yoktu, 204 kilometreye çıkardık." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Elazığ'ı her yönde bölünmüş yollarla bağladıklarını belirterek, "Ankara'dan Mersin'e kadar, Muş'a, Bingöl'e, Erzurum'a, Malatya'ya kadar her tarafıyla bağladık." dedi.