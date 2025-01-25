Giriş Tarihi: 25.01.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
16:42
Bakan Uraloğlu duyurdu: Elazığ hızlı tren ile tanışacak!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ'da devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, "Pertek Köprüsü'nün önümüzdeki sene projesini bitiriyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Devamında da inşallah yapımını planlayacağız. Diyarbakır'a kadar giden hızlı tren hattı ve Malatya'dan Sivas'a kadar uzanacak hızlı tren hattında da yine proje çalışmalarımız devam ediyor. Projemizi bitirdiğimizde bunların yapımına da geçeceğiz." dedi.