Bakan Uraloğlu duyurdu! Kalkınma yolu için ortak fon: 2 ülke daha projeye dahil olmak istiyor

KONGO'DAN TEKLİF GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tataristan'daki BRICS Zirvesi'nde Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile bir araya geldiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Orada Kongo Cumhuriyeti, ülkelerindeki havalimanlarını Türklerin işletmesini istemiş. Bu konuda çalışacağız. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Dünya Yol Kongresi'nde de Zimbabve Altyapı Bakanı Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinde kendilerine destek olmamızı istedi" değerlendirmesinde bulundu.
KARADENİZ SAHİLİNE TREN
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hendek'ten sonraki kısmıyla ilgili planlarını anlatan Bakan Uraloğlu, "Akyazı'dan Ankara'ya kadar 275 kilometrelik yolu yapacağız. Akyazı'dan başlayıp Nallıhan üzerinden Beypazarı, Sincan güzergahından devam edecek. Proje çalışmasına başladık" dedi. Sivas'tan Kars'a kadar hızlı tren hattını devam ettirmek gerektiğini de anlatan Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: "Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı 2027 yılı başında devreye girecek. 508 kilometre uzunluğundaki proje kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen olacak şekilde 10 istasyon tasarladık. 40.7 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25.5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 altgeçit inşa ediyoruz.
Bakan Uraloğlu, SABAH Gazetesi Yazı İşleri toplantısına katıldı. Aralarında SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel ile A Haber Genel Müdürü Abdülhaluk Çimen'in de bulunduğu gazete yöneticilerinin sorularını yanıtladı.