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Giriş Tarihi: 26.10.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 08:02

Bakan Uraloğlu duyurdu! Kalkınma yolu için ortak fon: 2 ülke daha projeye dahil olmak istiyor

Kalkınma Yolu Projesi'nde 4 ülkenin ortak fon kuracağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İran ve Libya projeye dahil olmak istiyor" dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Kalkınma yolu için ortak fon: 2 ülke daha projeye dahil olmak istiyor

Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeni İpek Yolu olarak nitelendirilen Kalkınma Yolu Projesi'yle ilgili son durumu anlattı. Uraloğlu, Irak'ın FAV Limanı'ndan başlayarak Ovaköy'den Türkiye'ye giriş yapan Kalkınma Yolu Projesi'nin toplam 20 milyar dolara mal olmasını beklediklerini ifade ederek, "Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Türkiye olarak bir fon kurmayı düşünüyoruz.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Kalkınma yolu için ortak fon: 2 ülke daha projeye dahil olmak istiyor

Bu fonun merkezi Türkiye'de olacak. Uluslararası kuruluşlar tarafından finansman sağlanacak" dedi. Projenin kısım kısım gerçekleşeceğini, ilk etaptaki yatırım miktarının 9-10 milyar dolar civarında olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Projede Irak'taki bölünmüşlükten dolayı hızlı ilerlediğimizi söyleyemem. Ama biz işi bırakmıyoruz. 31 Ekim'de Bağdat'ta Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Türkiye olarak bir zirve yapacağız. Arkadaşlarımız 10 gündür oradalar, ön hazırlıkları yaptılar. Projeler bitme aşamasında. Kuzey Irak Kürt Yönetimi sınır kapısının kendi bölgesinde olmasını istiyor, Irak Merkezi Hükümeti ise Ovaköy'den geçmesini istiyor" açıklamasında bulundu.

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Bakan Uraloğlu duyurdu! Kalkınma yolu için ortak fon: 2 ülke daha projeye dahil olmak istiyor

LİBYA DA İRAN DA İSTİYOR

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'ne Libya'nın da İran'ın da katılmak istediğini belirterek, "Projenin Rusya'nın da radarında olduğunu söyleyebilirim. Çin'in de… Bu sürece dahil olma konusunda Çin'den bize gelen bir şey yok. Ama yapım ya da finansman noktasında dahil olmayı ileride düşünebilirler" dedi. Geçen yıl Hindistan'da yapılan G20 Liderler Zirvesi'nde Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak demir yolu ve denizcilik projesi olan 'Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'yla ilgili mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Bu koridoru açıkladılar ama Kalkınma Yolu Projesi gibi altyapısı hazırlanıp ortaya atılan bir şey değildi" mesajı verdi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Kalkınma yolu için ortak fon: 2 ülke daha projeye dahil olmak istiyor

Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'ta inşa edilen FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlanacağını anlatan Uraloğlu, "Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azaltacağız. FAV Limanı'ndan yola çıkacak bir geminin Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa'ya ulaşması arasında geçecek olan süre ile Kalkınma yolu üzerinden aynı yükün Avrupa'ya ulaşması arasında 15 günlük bir kazanım sağlanacak" dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Kalkınma yolu için ortak fon: 2 ülke daha projeye dahil olmak istiyor

KONGO'DAN TEKLİF GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tataristan'daki BRICS Zirvesi'nde Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile bir araya geldiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Orada Kongo Cumhuriyeti, ülkelerindeki havalimanlarını Türklerin işletmesini istemiş. Bu konuda çalışacağız. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Dünya Yol Kongresi'nde de Zimbabve Altyapı Bakanı Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinde kendilerine destek olmamızı istedi" değerlendirmesinde bulundu.

KARADENİZ SAHİLİNE TREN

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hendek'ten sonraki kısmıyla ilgili planlarını anlatan Bakan Uraloğlu, "Akyazı'dan Ankara'ya kadar 275 kilometrelik yolu yapacağız. Akyazı'dan başlayıp Nallıhan üzerinden Beypazarı, Sincan güzergahından devam edecek. Proje çalışmasına başladık" dedi. Sivas'tan Kars'a kadar hızlı tren hattını devam ettirmek gerektiğini de anlatan Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: "Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı 2027 yılı başında devreye girecek. 508 kilometre uzunluğundaki proje kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen olacak şekilde 10 istasyon tasarladık. 40.7 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25.5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 altgeçit inşa ediyoruz.

Bakan Uraloğlu, SABAH Gazetesi Yazı İşleri toplantısına katıldı. Aralarında SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel ile A Haber Genel Müdürü Abdülhaluk Çimen'in de bulunduğu gazete yöneticilerinin sorularını yanıtladı.

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