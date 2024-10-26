Bakan Uraloğlu duyurdu! Kalkınma yolu için ortak fon: 2 ülke daha projeye dahil olmak istiyor

LİBYA DA İRAN DA İSTİYOR

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'ne Libya'nın da İran'ın da katılmak istediğini belirterek, "Projenin Rusya'nın da radarında olduğunu söyleyebilirim. Çin'in de… Bu sürece dahil olma konusunda Çin'den bize gelen bir şey yok. Ama yapım ya da finansman noktasında dahil olmayı ileride düşünebilirler" dedi. Geçen yıl Hindistan'da yapılan G20 Liderler Zirvesi'nde Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak demir yolu ve denizcilik projesi olan 'Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'yla ilgili mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Bu koridoru açıkladılar ama Kalkınma Yolu Projesi gibi altyapısı hazırlanıp ortaya atılan bir şey değildi" mesajı verdi.