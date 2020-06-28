Bakan Varank açıkladı: Şimdiye kadar 5,5 milyon vatandaşımıza ulaştırıldı!

PAKETLEMEYE YARDIM ETTİ

Maske ve kolonyaların paketlenmesine yardım eden Bakan Varank, üç aydır aralıksız çalışan işçilere baklava ikramında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş üstü vatandaşların evlerine maske ve kolonya dağıtılmasıyla ilgili talimatını hatırlatan Varank, "Paydaş bakanlıklarımız ve kurumlarla bir çalışma başlattık. Bu çalışmada, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bir kit teslim ediyoruz. Bu kitin içerisinde kolonya, maske var ve sayın Cumhurbaşkanımınız bu vatandaşlarımıza dönük bir mesajı var. Bu virüsle nasıl mücadele ettiğimize, bu dönemde risk grubundaki vatandaşlarımızın kendilerine dikkat etmesiyle ilgili bir mesaj. Biz bu mesajı, her bir vatandaşımıza teslim etmek üzere yola çıktık. Şimdiye kadar 5,5 milyon vatandaşımıza bu kitleri ulaştırdık. 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki bütün 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bunlar ulaşacak. Tahminen 6 milyon vatandaşımız var. 5,5 milyonuna şimdiden ulaştırmış olduk" dedi.