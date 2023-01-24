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Haberler Galeri Bakan Yanık'tan beklenen açıklama geldi! Ek zamlı yüzde 30 artış: 2023 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 24.01.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 12:26

Bakan Yanık'tan beklenen açıklama geldi! Ek zamlı yüzde 30 artış: 2023 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerindeki artışlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşlı ve engelli aylığı, Evde Bakım Yardımı ve SED ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız" dedi.

Bakan Yanık’tan beklenen açıklama geldi! Ek zamlı yüzde 30 artış: 2023 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayı memur zammı için yapılan düzenleme sonrasında yaşlı aylığına, yüzde 40-69 arası engelli aylığına, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığına, Evde Bakım Yardımı'na, ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesine zam geldiğini açıkladı.

Bakan Yanık’tan beklenen açıklama geldi! Ek zamlı yüzde 30 artış: 2023 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar oldu?

BAKAN YANIK YENİ TUTARLARI DUYURDU

Yanık, 2023 yılında tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetlerini iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

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Bakan Yanık’tan beklenen açıklama geldi! Ek zamlı yüzde 30 artış: 2023 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar oldu?

GÜNCEL SOSYAL YARDIM ÖDEME TUTARLARI

Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığının 1536 TL'den 1997 TL'ye yükseldiğini belirten Yanık, "Diğer yandan yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1226 TL'den 1594 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 1840 TL'den 2 bin 392 TL'ye yükseldi" dedi.

Bakan Yanık’tan beklenen açıklama geldi! Ek zamlı yüzde 30 artış: 2023 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar oldu?
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Bakan Yanık’tan beklenen açıklama geldi! Ek zamlı yüzde 30 artış: 2023 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar oldu?

EVDE BAKIM YARDIMI 4 BİN 336 TL'YE ÇIKTI

Bakan Yanık, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 1226 TL'den 1594 TL'ye yükseldiğini bildirdi. Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa Evde Bakım Yardımı yapıldığının altını çizen Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktığını kaydetti. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Bakan Yanık, bu kapsamda 2022 yılı içerisinde toplam 18 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nda bulunduklarını bildirdi.

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