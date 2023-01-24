Bakan Yanık’tan beklenen açıklama geldi! Ek zamlı yüzde 30 artış: 2023 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar oldu?

EVDE BAKIM YARDIMI 4 BİN 336 TL'YE ÇIKTI

Bakan Yanık, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 1226 TL'den 1594 TL'ye yükseldiğini bildirdi. Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa Evde Bakım Yardımı yapıldığının altını çizen Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktığını kaydetti. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Bakan Yanık, bu kapsamda 2022 yılı içerisinde toplam 18 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nda bulunduklarını bildirdi.