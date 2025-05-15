Bakan Yumaklı: Kurbanlıkla ilgili sorunumuz yok!

Bakan Yumaklı, istasyonlar sayesinde şimdiye kadar 16 bin aracın kontrol edildiğini, 550'sinde uygunsuzluk çıktığını, toplam 30 milyon lira ceza uygulandığını aktardı.

İstasyonlarda 26 Nisan'dan itibaren vize uygulaması getirdiklerini anlatan Yumaklı, sevk hangi il veya ilçeden olacaksa buradan sertifika alınacağını, bu raporu aldıktan sonra nakil güzergahındaki en az bir veteriner yol kontrol istasyonunda vize işlemi yaptırmayı zorunlu tuttuklarını kaydetti.

Bu kontrollerin önemine dikkati çeken Yumaklı, "Şap başta olmak üzere hayvan hastalıklarının bu ülkenin ekonomisine olumsuz etkisi milyarlarla ifade edilebilecek şekilde. Buradaki idari para cezaları işletme başına 105 bin lira." dedi.

Programda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışı yapıldı.

Daha sonra yetkililerden bilgi alan Yumaklı, vatandaşlarla sohbet etti.