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Haberler Galeri Bakan Yumaklı'dan çiftçileri sevindirecek haber! Yüzde 75'e varan hibe desteği...
Giriş Tarihi: 29.06.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 12:29

Bakan Yumaklı'dan çiftçileri sevindirecek haber! Yüzde 75'e varan hibe desteği...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'IPARD III Programı 2'nci Başvuru Çağrı İlanı'na ilişkin yaptığı açıklamada, proje başvurularındaki toplam hibe oranının yüzde 75'i geçemeyeceğini belirtti. Çağrı ilanının toplam destek bütçesinin 80 milyon avro olarak belirlendiğini kaydeden Yumaklı, yatırımcıların proje başvurularının online sistem kayıtlarının 12 Temmuz- 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacağını söyledi.

DHA
Bakan Yumaklı’dan çiftçileri sevindirecek haber! Yüzde 75’e varan hibe desteği...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'IPARD III Programı 2'nci Başvuru Çağrı İlanı'nın toplam destek bütçesinin 80 milyon avro olarak belirlendiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı’dan çiftçileri sevindirecek haber! Yüzde 75’e varan hibe desteği...

Türkiye- Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 2011 yılından beri uygulanan 'IPARD I' ve 'IPARD II Programları' kapsamında bugüne kadar 25 bin 489 adet tesis ve proje Türkiye'ye kazandırıldı. Program kapsamında girişimcilere toplam 45,5 milyar TL hibe desteği sağlandı. Programın büyük ilgi görmesi üzerine 'IPARD III Programı' 2024 yılı itibarıyla 81 ile yaygınlaştırıldı. Başvuru sayısında büyük oranda artış beklendiği için ulusal katkı oranı yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildi. Böylelikle 'IPARD III Programı'nın toplam bütçesi 555 milyon avrodan 785 milyon avroya çıkarıldı.

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Bakan Yumaklı’dan çiftçileri sevindirecek haber! Yüzde 75’e varan hibe desteği...

2024 yılından itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak olan program kapsamında, başvuru yapacakların projelerinin ön hazırlıklar sürecini rahatça yürütebilmeleri ve inceleme aşamasının hızlandırılması amacıyla ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımlandı. 'IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi' mart ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Takvim kapsamında IPARD III Programı 1'inci Çağrı İlanı 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar' başlığıyla 21 Mart 2024 tarihinde yayımlandı.

Bakan Yumaklı’dan çiftçileri sevindirecek haber! Yüzde 75’e varan hibe desteği...

5 Nisan- 14 Haziran 2024 tarihleri arasında kabul edilen başvurular kapsamında 'IPARD III 1'inci Başvuru Çağrı İlanı' sürecinde tüm illerden proje kabulü gerçekleştirilerek toplam bin 29 proje başvurusu alındı. 1'inci çağrı ilanı başvurularının tamamlanmasının ardından IPARD Programı'nda yer alan sıralama kriterleri dikkate alınarak puanlamaya göre sıralama yapılıyor ve çağrı bütçesi dahilinde inceleniyor. Yaklaşık 3 ay gibi bir süre sonunda tüm kontrollerin tamamlanarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle sözleşmelerin imzalanması hedefleniyor.

Bakan Yumaklı’dan çiftçileri sevindirecek haber! Yüzde 75’e varan hibe desteği...

'IPARD III PROGRAMI 2'NCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI YAYIMLANDI'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'IPARD III Programı 2'nci Başvuru Çağrı İlanı'nın 28 Haziran 2024 tarihi itibarıyla yayımlandığını duyurdu. Çağrı ilanının 'Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme' başlığıyla duyurulduğunu belirten Yumaklı, bu çağrı ilanının toplam destek bütçesinin 80 milyon avro olarak belirlendiğini kaydetti.

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