Bakan Yumaklı’dan çiftçileri sevindirecek haber! Yüzde 75’e varan hibe desteği...

Türkiye- Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 2011 yılından beri uygulanan 'IPARD I' ve 'IPARD II Programları' kapsamında bugüne kadar 25 bin 489 adet tesis ve proje Türkiye'ye kazandırıldı. Program kapsamında girişimcilere toplam 45,5 milyar TL hibe desteği sağlandı. Programın büyük ilgi görmesi üzerine 'IPARD III Programı' 2024 yılı itibarıyla 81 ile yaygınlaştırıldı. Başvuru sayısında büyük oranda artış beklendiği için ulusal katkı oranı yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildi. Böylelikle 'IPARD III Programı'nın toplam bütçesi 555 milyon avrodan 785 milyon avroya çıkarıldı.