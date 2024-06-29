Giriş Tarihi: 29.06.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
12:29
Bakan Yumaklı'dan çiftçileri sevindirecek haber! Yüzde 75'e varan hibe desteği...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'IPARD III Programı 2'nci Başvuru Çağrı İlanı'na ilişkin yaptığı açıklamada, proje başvurularındaki toplam hibe oranının yüzde 75'i geçemeyeceğini belirtti. Çağrı ilanının toplam destek bütçesinin 80 milyon avro olarak belirlendiğini kaydeden Yumaklı, yatırımcıların proje başvurularının online sistem kayıtlarının 12 Temmuz- 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacağını söyledi.