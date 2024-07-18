Bakanlık ceza yağdırdı! Denetim faaliyetleri yoğunlaştırıldı: Fahiş fiyat artışına geçit verilmedi

'İHTİYAÇ DUYULAN DÜZENLEMELER GECİKMEKSİZİN HAYATA GEÇİRİLDİ'

Bu kapsamda, motorlu kara taşıtları piyasasındaki arz ve talep dengesizlikleri sonucu ikinci el otomobil satışlarında yaşanan fiyat artışlarıyla stokçuluk ve sıfır taşıta erişim sıkıntılarını ortadan kaldırmak amacıyla alınan makroekonomik tedbirlerin yanında ihtiyaç duyulan düzenlemelerin Bakanlık tarafından gecikmeksizin hayata geçirildiği ifade edildi.

Motorlu kara taşıtları piyasasında ortaya çıkan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesini temin etmek üzere "6 ay-6 bin kilometre" düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında bugüne kadar yaklaşık 52 milyon lira, son 1 yılda otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 17 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, motosikletlerin de aynı düzenlemelerin kapsamına alındığı bildirildi.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirildiği anımsatılan açıklamada, "Söz konusu düzenlemeye aykırı hareket edenlere Ticaret Bakanlığı tarafından son 1 yılda yaklaşık 90 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.