Bakanlık ceza yağdırdı! Denetim faaliyetleri yoğunlaştırıldı: Fahiş fiyat artışına geçit verilmedi

"FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINDAN VATANDAŞLARIN ETKİLENMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK"
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ticaret Bakanlığı olarak iç piyasamızı bozucu eylem ve fiillerle birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, bu noktalarda mağduriyet doğurabilecek her türlü girişime karşı yaptığımız çalışmalar neticesinde bugüne kadar başta gıda sektörü olmak üzere fahiş fiyat artışlarından dolayı 286 milyon lira, 294 milyon lirası stokçuluk faaliyetleri olmak üzere otomotiv sektörüne 457 milyon lira, emlak sektörüne 121 milyon lira, kuyum sektörüne 25 milyon lira olmak üzere toplamda yaklaşık 889 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır."
Uygulanan müeyyidelerin yanında 29 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren "Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile fahiş fiyat ve stokçuluk fiillerine karşı cezaların artırıldığı anımsatılan açıklamada, "Fahiş fiyat fiiline karşı idari para cezası üst sınırı 1 milyon TL'ye, stokçuluk fiiline karşı idari para cezası üst sınırı ise 12 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Yine bir takvim yılında en az 3 defa stokçuluk yaptığı tespit edilenlerin iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirilmiştir." bilgisi verildi.
Denetimlere 81 ilde aralıksız şekilde devam edilerek manipülatif ve bilinçli fahiş fiyat artışlarından vatandaşların etkilenmesinin önüne geçileceği vurgulanarak, "Bu hassasiyetlerimiz ve önceliklerimiz neticesinde Ticaret Bakanlığı olarak ilave tedbirlerin alınması gerektiğinde tereddüt edilmeden hayata geçirilmeye devam edilecektir." denildi.