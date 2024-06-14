Bakanlık göz açtırmadı! 1,5 yılda 2,3 milyar liralık ceza...

ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Bakanlığın İç Ticaret ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi genel müdürlüklerinin merkez ve taşra teşkilatı, koordinasyon içerisinde toplumsal refahı sağlamak ve haksız kazanç eylemlerini engelleyerek adaletli piyasa yapısını tesis etmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü, otomotiv, emlak ve kuyum sektörü başta olmak üzere stokçuluk ve fahiş fiyat denetimleri yaparak, idari yaptırımlar uyguluyor.

Çalışmalar kapsamında, Ocak 2023 ve 11 Haziran 2024 döneminde otomotiv sektörüne 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında 51 milyon 930 bin lira, ilan kısıtlaması için 89 milyon 769 bin 614 lira, yetki belgesi düzenlemesi için 21 milyon 73 bin 515 lira olmak üzere 162 milyon 773 bin 129 lira idari para cezası kesildi.

Bunun yanında, otomotiv sektörüne yönelik stokçuluk faaliyetleri kapsamında da aynı dönemde 823 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı bulunan firmalara 285 milyon 505 bin 988 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.