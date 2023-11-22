Bakanlıktan ezber bozan uygulama: E-ticarette risk son bulacak

Bu kapsamda Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Taslağı" hazırlandığı bilgisini veren Bolat, taslakla, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan ürünlerle ilgili arz koşullarına, satış ilanlarına, bu ürünleri piyasaya sunan veya piyasada bulunduran iktisadi işletmecilerin yükümlülüklerine yer verildiğini anlattı. Bolat, taslakla bilgi toplumu hizmet sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcı, posta hizmet sağlayıcı gibi yeni aktörlerin yükümlülüklerine, yetkili kuruluşların yetki ve sorumluluklarına ve bu kapsamda yürütülecek piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiğini dile getirdi.