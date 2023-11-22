Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bakanlıktan ezber bozan uygulama: E-ticarette risk son bulacak
Giriş Tarihi: 22.11.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 14:43

Bakanlıktan ezber bozan uygulama: E-ticarette risk son bulacak

E-ticaret ortamında ürünlere yapılan denetime Ticaret Bakanlığı tarafından yeni soluk geliyor. Bakan Bolat yeni uygulamaya dair açıklamalarda bulundu. Bolat, "Denetim yapan kuruluşlar, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerden 'gizli satın alma' yoluyla numune elde ederek, test veya muayene yapabilecek, iktisadi işletmecilerden gerekli gördüğü bilgi, belge ve kayıtları isteyebilecek" dedi. Bu sayede kamu kuruluşları internetten müşteri gibi ürün sipariş edip denetleyebilecek.

Bakanlıktan ezber bozan uygulama: E-ticarette risk son bulacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret yoluyla satılan ürünlerin denetimine yönelik başlayacak yeni uygulamaya ilişkin, "Denetim yapan kuruluşlar, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerden 'gizli satın alma' yoluyla numune elde ederek, test veya muayene yapabilecek, iktisadi işletmecilerden gerekli gördüğü bilgi, belge ve kayıtları isteyebilecek." dedi.

Bakanlıktan ezber bozan uygulama: E-ticarette risk son bulacak

"DENETLEME GİDEREK ÖNEMLİ HALE GELDİ"

Bakan Bolat, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin denetimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yaygınlaşan elektronik ticaretin, ürün güvenliği açısından çeşitli risk unsurları da içerdiğine işaret eden Bolat, bu sebeple fiziki piyasalarda olduğu kadar elektronik piyasalarda da ürün güvenliğine yönelik kuralların uygulanmasını sağlamanın ve bunlara uygunluğu denetlemenin giderek önemli hale geldiğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakanlıktan ezber bozan uygulama: E-ticarette risk son bulacak

Bolat, 2021 yılında yürürlüğe giren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile e-ticaret üzerinden satılan ürünlerin de denetim kapsamına alındığını anımsatarak, "Kanunda, denetleyici kuruluşların e-ticarete konu ürünleri denetlemeleri, uygun olmayan ürünler için aracı hizmet sağlayıcıya veya medya hizmet sağlayıcı kuruluşa satış ortamından ilgili ürün içeriğinin kaldırılması veya tanıtımın durdurulması için bildirimde bulunulması ve gerek görülmesi halinde içeriğe erişimin engellenmesi için hükümlere yer verilmiştir." diye konuştu.

Bakanlıktan ezber bozan uygulama: E-ticarette risk son bulacak

Bu kapsamda Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Taslağı" hazırlandığı bilgisini veren Bolat, taslakla, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan ürünlerle ilgili arz koşullarına, satış ilanlarına, bu ürünleri piyasaya sunan veya piyasada bulunduran iktisadi işletmecilerin yükümlülüklerine yer verildiğini anlattı. Bolat, taslakla bilgi toplumu hizmet sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcı, posta hizmet sağlayıcı gibi yeni aktörlerin yükümlülüklerine, yetkili kuruluşların yetki ve sorumluluklarına ve bu kapsamda yürütülecek piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiğini dile getirdi.

Bakanlıktan ezber bozan uygulama: E-ticarette risk son bulacak

"UYGULAMA TÜM ÜRÜNLERİ KAPSAYACAK"

Bolat, Bakanlığa ulaşan görüşlerin değerlendirilmesi sonrasında taslağı Cumhurbaşkanlığına iletmeyi planladıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yönetmelik taslağına göre, denetim yapan kuruluşlar, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerden 'gizli satın alma' yoluyla numune elde ederek, test veya muayene yapabilecek, iktisadi işletmecilerden gerekli gördüğü bilgi, belge ve kayıtları isteyebilecek. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle farklı idarelerin uygulamalarında yeknesaklık sağlanacak, uygulamalar iyileştirilerek e-ticarete konu ürünlerin daha etkin denetimi sağlanacak."

SON DAKİKA