Bakanlıktan ezber bozan uygulama: E-ticarette risk son bulacak

E-ticaret ortamında ürünlere yapılan denetime Ticaret Bakanlığı tarafından yeni soluk geliyor. Bakan Bolat yeni uygulamaya dair açıklamalarda bulundu. Bolat, "Denetim yapan kuruluşlar, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerden 'gizli satın alma' yoluyla numune elde ederek, test veya muayene yapabilecek, iktisadi işletmecilerden gerekli gördüğü bilgi, belge ve kayıtları isteyebilecek" dedi. Bu sayede kamu kuruluşları internetten müşteri gibi ürün sipariş edip denetleyebilecek.