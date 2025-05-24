Bakanlıktan kargo ücreti kararı! Tarih verildi: Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

CEP TELEFONU, AKILLI SAAT VE BİLGİSAYAR ÜRÜNLERİNDE CAYMA HAKKI DEVAM EDECEK

Açıklamada, tüketicilerin sıklıkla kullandıkları elektronik ürünlerden cep telefonu, akıllı saat ve bilgisayar ürünlerinin mesafeli olarak alışverişe konu edilmesi halinde cayma hakkının kullanılamayacağına yönelik değişikliğin de yeniden gözden geçirildiğine işaret edilerek, bu ürünlerin cayma hakkı istisnaları kapsamından çıkarıldığı belirtildi.

Böylece, söz konusu ürünler için de cayma hakkını kullanabilme imkanının korunduğu vurgulanan açıklamada, "Tüketicilerimizin e-ticaret siteleri ve platformlar gibi mecralarda mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde daha güvenli bir alışveriş yapma imkanına kavuşmaları hedeflenmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yürürlüğe 1 Ocak 2026'da girmek üzere, tüketicilerin satıcı ve sağlayıcılar tarafından doğru bilgilendirilmesi amacıyla ön bilgilendirme formunda düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mesafeli sözleşme kurulmadan önce ve ön bilgilendirme formu aracılığıyla tüketici uyuşmazlıklarına yönelik olarak parasal limitler dahilinde tüketici mahkemelerinin görev ve yetki alanına giren uyuşmazlıklar için tüketici mahkemesine dava açmadan önce arabulucuya başvurulması şartına ilişkin bilgiye de yer verilmesi zorunluluğu düzenleme altına alınmıştır. Bu doğrultuda, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunmasına yönelik mevzuat çalışmalarına azami ölçüde özen gösterilmesine Bakanlığımızca devam edilecektir."