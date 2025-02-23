Banka dışı mali kuruluşların aktif büyüklüğü 900 milyar TL’ye yaklaştı

AKTİF BÜYÜKLÜK 896,2 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Ürün ve hizmetleriyle alternatif finansmana erişimde olanak sağlayan banka dışı mali kuruluşlar özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlere sağladıkları destekle öne çıkarken, sektör olarak büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda banka dışı mali kuruluşların geçen sene aktif büyüklüğü artarken, net karlarında da yükseliş görüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) derlenen verilere göre, banka dışı mali kuruluşların toplam aktif büyüklüğü geçen yıl 2023'e göre yüzde 39,5 artarak 642,3 milyar liradan, 896,2 milyar liraya yükseldi.