Banka dışı mali kuruluşların aktif büyüklüğü 900 milyar TL’ye yaklaştı

Finansal kiralama, faktoring, tüketici finansman ve varlık yönetim şirketlerinin aktif büyüklüklerine bakıldığında en fazla aktif büyüklüğe finansal kiralama şirketlerinin ulaştığı görüldü.
Geçen yıl finansal kiralama şirketlerinin aktif büyüklüğü 2023'e göre yüzde 23 artarak, 271,9 milyar liradan, 334,5 milyar liraya yükseldi.
2023'te 214,1 milyar lira aktif büyüklüğe sahip olan faktoring şirketlerinin aktif büyüklüğü 2024'te yüzde 47,6 artışla 316 milyar liraya çıktı.
Söz konusu dönemde, tüketici finansman şirketlerinin aktif büyüklüğü yüzde 52,3 yükselerek 139,6 milyar liradan 212,5 milyar liraya, varlık yönetim şirketlerinin aktif büyüklüğü yüzde 98,3 artışla 33,2 milyar liraya yükseldi.