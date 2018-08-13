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Başkan Erdoğan çağrıyı yaptı! Vatandaş bürolarına akın etti...

'da, bazı de yaşanan dalgalanmaların ardından ellerindeki dolarları bozdurmak için döviz bürolarına akın etti. Döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Giriş Tarihi: 13.08.2018 15:57 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 16:33
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Başkan Erdoğan çağrıyı yaptı! Vatandaş bürolarına akın etti...
Başkan Erdoğan çağrıyı yaptı! Vatandaş döviz bürolarına akın etti...

ABD ile yaşanan gerilim sonrasında kurunda yaşanan dalgalanmalara lu dolarlarını bozdurarak tepki gösterdi.

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Başkan Erdoğan çağrıyı yaptı! Vatandaş bürolarına akın etti...
Başkan Erdoğan çağrıyı yaptı! Vatandaş döviz bürolarına akın etti...

Başkan 'ın çağrısı üzerine ellerinde bulunan dolarları bozdurmak için bürolarına akın etti.

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Başkan Erdoğan çağrıyı yaptı! Vatandaş bürolarına akın etti...
Başkan Erdoğan çağrıyı yaptı! Vatandaş döviz bürolarına akın etti...

İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bürosunda dolarlarını bozdurmak için gelen uzun kuyruklar oluşturdu.

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Başkan Erdoğan çağrıyı yaptı! Vatandaş bürolarına akın etti...
Başkan Erdoğan çağrıyı yaptı! Vatandaş döviz bürolarına akın etti...

, birikimlerini Türk Lirası'na çevirdi.

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Başkan Erdoğan çağrıyı yaptı! Vatandaş bürolarına akın etti...
Başkan Erdoğan çağrıyı yaptı! Vatandaş döviz bürolarına akın etti...

UMRE İÇİN BİRİKTİRDİĞİ DOLARI TL'YE ÇEVİRDİ

bürosunda kuyrukta bekleyen Çetin Özkoç, "Ben hac için döviz biriktirmiştim ama Cumhurbaşkanının da dediği gibi Türk lirasının değeri düşüyor. Ben de mecburen bozduracağım.

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Başkan Erdoğan çağrıyı yaptı! Vatandaş bürolarına akın etti...
Başkan Erdoğan çağrıyı yaptı! Vatandaş döviz bürolarına akın etti...

Türkiye'nin menfaati için bozduracağım." dedi.

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Başkan Erdoğan çağrıyı yaptı! Vatandaş bürolarına akın etti...
Başkan Erdoğan çağrıyı yaptı! Vatandaş döviz bürolarına akın etti...
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