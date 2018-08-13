Başkan Erdoğan çağrıyı yaptı! Vatandaş döviz bürolarına akın etti...

UMRE İÇİN BİRİKTİRDİĞİ DOLARI TL'YE ÇEVİRDİ

Döviz bürosunda kuyrukta bekleyen Çetin Özkoç, "Ben hac için döviz biriktirmiştim ama Cumhurbaşkanının da dediği gibi Türk lirasının değeri düşüyor. Ben de mecburen bozduracağım.

