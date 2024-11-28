Giriş Tarihi: 28.11.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024
14:07
Başkente DEV stadyum! Dünyada 3. olacak: Biri ABD'de diğeri Çin'de...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara'da 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine 45 bin seyirci kapasiteli UEFA ve FIFA kriterlerine uygun dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü stadyumunu inşa ediyor. Stadyum inşaatına ait görüntüleri X hesabında paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türk sporuna yeni yıldızlar kazandıracağımız, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak bu modern spor kompleksi Ankara'ya çok yakışacak" dedi.