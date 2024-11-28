Başkente DEV stadyum! Dünyada 3. olacak: Biri ABD’de diğeri Çin’de...

ANKARA'NIN YENİ STADYUMU HIZLA TAMAMLANIYOR

Başkentte 2018 yılında yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine TOKİ tarafından yeni bir stadyum kompleksi inşa ediliyor. 160 bin metrekare kapalı alan üzerine UEFA ve FIFA kriterlerine göre inşa edilen stadyum tamamlandığında 45 bin seyirciyi ağırlayabilecek. Stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, farklı branşlar için antrenman salonları gibi sosyal donatı alanları da yer alacak.