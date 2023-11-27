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Giriş Tarihi: 27.11.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 11:54

Başvuru için son gün 12 Aralık! TOKİ'den bir kampanya daha... İstanbul, Ankara, İzmir ve 29 ilde konut satışı yapılacak

Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Güzel haber geldi. Bir kampanya daha hayata geçiriliyor. TOKİ son dakika konut satışı yapacağını duyurdu. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere toplam 32 ilde 169 konut açık artırma usulü ile satışa sunulacak. Gerekli şartları taşıyan kişiler, yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade ile ev sahibi olabilecek. Öte yandan 28 ilde de 192 iş yeri satışı yapılacak. Şimdi tüm gözler TOKİ başvuru tarihleri ve şartlarında. Peki, TOKİ konut satışı hangi illerde olacak, başvurular başladı mı? İşte, TOKİ başvuru şartları, açık artırma tarihi, iletişim adresleri ve satış detayları…

Başvuru için son gün 12 Aralık! TOKİ’den bir kampanya daha... İstanbul, Ankara, İzmir ve 29 ilde konut satışı yapılacak

Kolay ödeme yöntemleriyle ev satın almak isteyen kişiler için büyük bir fırsat kapısı aralandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni bir kampanya için düğmeye bastı. Buna göre, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere toplam 32 ilde konut, 28 ilde iş yeri satışı yapılacak. Uygun fiyata konut sahibi olmak isteyenler elini çabuk tutsun! 169 konut ve 192 iş yeri satışı için TOKİ başvuru süreci 12 Aralık'ta sona erecek. Peki, TOKİ konut satışı hangi illerde olacak, başvuru şartları neler? TOKİ konut satışı detayları ve açık artırma tarihi hakkında merak edilenler...

Başvuru için son gün 12 Aralık! TOKİ’den bir kampanya daha... İstanbul, Ankara, İzmir ve 29 ilde konut satışı yapılacak

TOKİ 32 İLDE KONUT SATIŞI YAPACAK!

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri satışı yapacak. TOKİ konut ve iş yeri satışı için başvuru şartları ve tarihleri açıklandı.

TOKİ Başkanlığı tarafından satılacak konutlara yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek.

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Başvuru için son gün 12 Aralık! TOKİ’den bir kampanya daha... İstanbul, Ankara, İzmir ve 29 ilde konut satışı yapılacak

TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞI TARİHİ BELLİ OLDU!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerini 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde satışa sunacak.

Açık artırma usulü ile yapılacak olan satışlar konutlar için 13 Aralık'ta, iş yerleri için 14 Aralık'ta yapılacak.

Başvuru için son gün 12 Aralık! TOKİ’den bir kampanya daha... İstanbul, Ankara, İzmir ve 29 ilde konut satışı yapılacak

SON GÜN 12 ARALIK

Konutlar için 13 Aralık Çarşamba, iş yerleri için 14 Aralık Perşembe günü yapılacak açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de teklif verilebilecek.

Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar, 12 Aralık Salı günü saat 10.30'a kadar alınacak.

Başvuru için son gün 12 Aralık! TOKİ’den bir kampanya daha... İstanbul, Ankara, İzmir ve 29 ilde konut satışı yapılacak

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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