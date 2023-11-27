Başvuru için son gün 12 Aralık! TOKİ’den bir kampanya daha... İstanbul, Ankara, İzmir ve 29 ilde konut satışı yapılacak

Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Güzel haber geldi. Bir kampanya daha hayata geçiriliyor. TOKİ son dakika konut satışı yapacağını duyurdu. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere toplam 32 ilde 169 konut açık artırma usulü ile satışa sunulacak. Gerekli şartları taşıyan kişiler, yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade ile ev sahibi olabilecek. Öte yandan 28 ilde de 192 iş yeri satışı yapılacak. Şimdi tüm gözler TOKİ başvuru tarihleri ve şartlarında. Peki, TOKİ konut satışı hangi illerde olacak, başvurular başladı mı? İşte, TOKİ başvuru şartları, açık artırma tarihi, iletişim adresleri ve satış detayları…