Başvuru için son gün 12 Aralık! TOKİ’den bir kampanya daha... İstanbul, Ankara, İzmir ve 29 ilde konut satışı yapılacak

TOKİ 32 İLDE KONUT SATIŞI YAPACAK!

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri satışı yapacak. TOKİ konut ve iş yeri satışı için başvuru şartları ve tarihleri açıklandı.

TOKİ Başkanlığı tarafından satılacak konutlara yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek.