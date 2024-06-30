BEDELLi ASKERLİK ÜCRETi SON DAKİKA: 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak! Bunu yapan kazançlı...

BEDELLİ ASKERLİ ÜCRETİ 2024 TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bedelli askerlik tutarı, yasal olarak memur maaş zammı ile artıyor. Memurlar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 kez zam alıyor.

3 Temmuz günü saat 10:00'da TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplanacak. Yeni ücret genelge ile duyurulacak ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.