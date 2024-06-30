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Haberler Galeri BEDELLi ASKERLİK ÜCRETi SON DAKİKA: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak! Bunu yapan kazançlı...
Giriş Tarihi: 30.06.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 11:58

BEDELLi ASKERLİK ÜCRETi SON DAKİKA: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak! Bunu yapan kazançlı...

Son dakika haberi: Bedelli askerlik ücreti 2024 temmuz itibariyle değişiyor. TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası memur zam oranı netleşecek. Mevcut durumda 182 bin 609 TL olan bedelli askerli ücreti bu zam oranıyla yeniden artacak. 1 temmuz öncesi başvurusunu yapmış olan zamsız ödeme yapacağından kazançlı çıkacak. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilen o rakamlar...

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BEDELLi ASKERLİK ÜCRETi SON DAKİKA: 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak! Bunu yapan kazançlı...

Son dakika haberleri: Bedelli askerli ücret temmuz zammı ile beraber yeniden artacak. 'Bedelli askerlik temmuzda ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. Mevcutta 182.609,04 TL olarak uygulanan bedelli askerlik memur zmamı ile yeniden belirlenecek.

BEDELLi ASKERLİK ÜCRETi SON DAKİKA: 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak! Bunu yapan kazançlı...

BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZDA YENİDEN ARTACAK

Ocak döneminde yüzde 49,25'lik artışla 182.609,04 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti temmuzda yeniden artacak. Bedelli askerlik ücret zammı her 6 ayda bir kere olmak üzere belirleniyor.

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BEDELLi ASKERLİK ÜCRETi SON DAKİKA: 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak! Bunu yapan kazançlı...

BEDELLİ ASKERLİ ÜCRETİ 2024 TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bedelli askerlik tutarı, yasal olarak memur maaş zammı ile artıyor. Memurlar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 kez zam alıyor.

3 Temmuz günü saat 10:00'da TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplanacak. Yeni ücret genelge ile duyurulacak ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

BEDELLi ASKERLİK ÜCRETi SON DAKİKA: 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak! Bunu yapan kazançlı...

MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK 3 Temmuz Çarşamba günü haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. Buradan memur enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme hesabıyla 6 aylık memur zammı netleşecek.

BEDELLi ASKERLİK ÜCRETi SON DAKİKA: 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak! Bunu yapan kazançlı...

Ekonomistlerin beklentisine göre;

  • 6 aylık enflasyonun yüzde 25,81
  • Memur enflasyon farkı yüzde 9,4
  • Memur toplu sözleşme zammı yüzde 10 ve
  • Memur zammı da yüzde 20,34 olacak.
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