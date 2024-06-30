Giriş Tarihi: 30.06.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
11:58
BEDELLi ASKERLİK ÜCRETi SON DAKİKA: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak! Bunu yapan kazançlı...
Son dakika haberi: Bedelli askerlik ücreti 2024 temmuz itibariyle değişiyor. TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası memur zam oranı netleşecek. Mevcut durumda 182 bin 609 TL olan bedelli askerli ücreti bu zam oranıyla yeniden artacak. 1 temmuz öncesi başvurusunu yapmış olan zamsız ödeme yapacağından kazançlı çıkacak. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilen o rakamlar...