Giriş Tarihi: 06.08.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
12:13
Belediye borçlarında son durum ne? Bakan Işıkhan açıkladı...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarıyla ilgili gelen soruya, "Ödeme talebinde bulunanlar oldu. O gün Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında yapmış olduğu açıklamadan sonra biz de gerekli açıklamaları yaptık. Yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu." dedi.