Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Berat Albayrak bugünleri görmüş: Ve bu daha başlangıç! Enerjide bağımsız Türkiye - Mevlüt Tezel yazzdı
Giriş Tarihi: 06.11.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 09:28

Berat Albayrak bugünleri görmüş: Ve bu daha başlangıç! Enerjide bağımsız Türkiye - Mevlüt Tezel yazzdı

Geçtiğimiz eylül ayında Türkiye'nin enerji ithalatı 5 milyar 629 milyon 555 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen eylülde bu rakam 8 milyar 852 milyon 5 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 36,4 azaldı. SABAH Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Enerjide bağımsız Türkiye" başlıklı köşe yazısında, bu gelişmenin ekonomi adına önemli bir adım olduğunu belirterek, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yaptığı bir konuşmaya dikkat çekti. Mevlüt Tezel, "Berat Albayrak, 06.11.2017 tarihinde yaptığı konuşmada sanki bugünleri görmüş. Daha sonra Albayrak'ın bu projelerine doğal gaz ve petrol aramaları da eklendi. Ve Türkiye özellikle son 10 yılda enerjiye yaptığı yatırımların meyvelerini şimdi toplamaya başladı." ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak bugünleri görmüş: Ve bu daha başlangıç! Enerjide bağımsız Türkiye - Mevlüt Tezel yazzdı

SABAH Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK ve Ticaret Bakanlığı'nın geçici dış ticaret istatistiklerine göre geçtiğimiz eylül ayında enerji ithalatı 5 milyar 629 milyon 555 bin dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl eylülde bu rakam 8 milyar 852 milyon 5 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Berat Albayrak bugünleri görmüş: Ve bu daha başlangıç! Enerjide bağımsız Türkiye - Mevlüt Tezel yazzdı

Medyada fazla gündeme gelmedi ama bu ekonomi adına önemli bir gelişme.

Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 36,4 azaldı.

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 06.11.2017 tarihinde yaptığı konuşmada sanki bugünleri görmüş:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Berat Albayrak bugünleri görmüş: Ve bu daha başlangıç! Enerjide bağımsız Türkiye - Mevlüt Tezel yazzdı

"Enerji ve maden ithalatında 55 milyar dolar harcayan bir ülke olarak ki, 44 milyar doları enerji alanında, 10 küsur milyar maden alanında... Bakanlık olarak çok daha büyük bir seferberlikle bu süreci dönüştürmemiz gerektiğine inandık.

Berat Albayrak bugünleri görmüş: Ve bu daha başlangıç! Enerjide bağımsız Türkiye - Mevlüt Tezel yazzdı

Güneşte de rüzgârda da HES'lerde de nükleerde de enerjinin her alanında en iyisini yapmak zorundayız.

Berat Albayrak bugünleri görmüş: Ve bu daha başlangıç! Enerjide bağımsız Türkiye - Mevlüt Tezel yazzdı

Güneşte dünyanın en büyüğünü yapıyoruz, rüzgârda dünyanın en düşük fiyatıyla ihaleyi gerçekleştirdik... Elektrik üretiminde ithal kömürün payını azaltacağız!" Daha sonra Albayrak'ın bu projelerine doğal gaz ve petrol aramaları da eklendi.

SON DAKİKA