Berat Albayrak bugünleri görmüş: Ve bu daha başlangıç! Enerjide bağımsız Türkiye - Mevlüt Tezel yazzdı

Geçtiğimiz eylül ayında Türkiye'nin enerji ithalatı 5 milyar 629 milyon 555 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen eylülde bu rakam 8 milyar 852 milyon 5 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 36,4 azaldı. SABAH Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Enerjide bağımsız Türkiye" başlıklı köşe yazısında, bu gelişmenin ekonomi adına önemli bir adım olduğunu belirterek, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yaptığı bir konuşmaya dikkat çekti. Mevlüt Tezel, "Berat Albayrak, 06.11.2017 tarihinde yaptığı konuşmada sanki bugünleri görmüş. Daha sonra Albayrak'ın bu projelerine doğal gaz ve petrol aramaları da eklendi. Ve Türkiye özellikle son 10 yılda enerjiye yaptığı yatırımların meyvelerini şimdi toplamaya başladı." ifadelerini kullandı.