Berat Albayrak bugünleri görmüş: Ve bu daha başlangıç! Enerjide bağımsız Türkiye - Mevlüt Tezel yazzdı

SABAH Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK ve Ticaret Bakanlığı'nın geçici dış ticaret istatistiklerine göre geçtiğimiz eylül ayında enerji ithalatı 5 milyar 629 milyon 555 bin dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl eylülde bu rakam 8 milyar 852 milyon 5 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.