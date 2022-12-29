Giriş Tarihi: 29.12.2022 06:51
Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
06:55
Berat Albayrak'ın başlattığı enerjide bağımsızlığa giden yol böyle açıldı! "Tehditlere rağmen geri adım atmadık"
Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitiren ve devler ligine yükselmesini sağlayan kritik hamleler, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini yürütmüş olan Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok önemli' adlı kitapta anlatılıyor. Albayrak, bakanlığı döneminde atılan 'enerjide millileşme' adımlarının kimlerin nasıl engellenmeye çalıştığını çarpıcı örnekler veriyor.