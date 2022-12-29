Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Berat Albayrak'ın başlattığı enerjide bağımsızlığa giden yol böyle açıldı! "Tehditlere rağmen geri adım atmadık"
Giriş Tarihi: 29.12.2022 06:51 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 06:55

Berat Albayrak'ın başlattığı enerjide bağımsızlığa giden yol böyle açıldı! "Tehditlere rağmen geri adım atmadık"

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitiren ve devler ligine yükselmesini sağlayan kritik hamleler, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini yürütmüş olan Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok önemli' adlı kitapta anlatılıyor. Albayrak, bakanlığı döneminde atılan 'enerjide millileşme' adımlarının kimlerin nasıl engellenmeye çalıştığını çarpıcı örnekler veriyor.

HARUN SEKMEN
Berat Albayrak’ın başlattığı enerjide bağımsızlığa giden yol böyle açıldı! Tehditlere rağmen geri adım atmadık

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" isimli kitapta enerjide bağımsızlığın önünün nasıl açıldığı şu cümlelerle anlatıldı: Doğu Akdeniz'de daha aktif olmamız gerektiğini anlattığımızda bazıları "Altyapı, gemi, para yok. ABD ve AB'nin ne diyeceğini kestiremeyiz" diye itiraz etti.

Berat Albayrak’ın başlattığı enerjide bağımsızlığa giden yol böyle açıldı! Tehditlere rağmen geri adım atmadık

"ABD VE AB'NİN NE DİYECEĞİNİ KESTİREMEYİZ DİYE ŞİDDETLİ İTİRAZLARDA BULUNDULAR"

Kitabın Artık 'Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak' ara başlıklı bölümde enerjide millileşme hamlelerine yönelik gerçekleştirilen sabotaj girişimlerine rağmen sergilenen kararlı tavır detaylıca anlatılıyor. Kitabın 43. Ve 44. Sayfalarında şu ifadeler yer alıyor: "Akdeniz'de malum ülkeler bizim kendi deniz alanlarımızın da bulunduğu bölgeleri parsel parsel ihaleye çıkarıp uluslararası şirketlere vermeye başlayınca acil toplantılar düzenledik.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Berat Albayrak’ın başlattığı enerjide bağımsızlığa giden yol böyle açıldı! Tehditlere rağmen geri adım atmadık

Bunlardan biri 2016 yılının başında bakanlığımızdan o zamanki Müsteşar Yardımcımızın, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katılımı ile yapılan toplantıydı. Bu toplantıda çok enteresan şeyler yaşadık.

Berat Albayrak’ın başlattığı enerjide bağımsızlığa giden yol böyle açıldı! Tehditlere rağmen geri adım atmadık

Doğu Akdeniz'de daha aktif olmamız gerektiğini, yoksa yarın kıyılarımızdan Akdeniz'e olta dahi atamayacak noktaya geleceğimizi dillendirdiğimizde; o toplantıdaki katılımcılardan bazıları Türkiye'nin bunu yapacak kapasitesinin, altyapısının, gemilerinin, gemileri alacak parasının olmadığını dile getirdiler, "Bu yönde agresif bir politika uygularsak ABD ve AB'nin ne diyeceğini kestiremeyiz" şeklinde şiddetli itirazlarda bulundular.

Berat Albayrak’ın başlattığı enerjide bağımsızlığa giden yol böyle açıldı! Tehditlere rağmen geri adım atmadık

Biz ise Türkiye'nin kendi gemilerini alacağını, kendi gemileri ile bu faaliyetleri yürüteceğini, gerektiğinde deniz kuvvetlerimizin de güvenlik için refakat edeceğini, kim ne derse desin Mavi Vatan'dan asla vazgeçmeyeceğimizi ifade ettik ve kesinlikle geri adım atmadık."

SON DAKİKA