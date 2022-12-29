Berat Albayrak'ın başlattığı enerjide bağımsızlığa giden yol böyle açıldı! "Tehditlere rağmen geri adım atmadık"

Biz ise Türkiye'nin kendi gemilerini alacağını, kendi gemileri ile bu faaliyetleri yürüteceğini, gerektiğinde deniz kuvvetlerimizin de güvenlik için refakat edeceğini, kim ne derse desin Mavi Vatan'dan asla vazgeçmeyeceğimizi ifade ettik ve kesinlikle geri adım atmadık."