Giriş Tarihi: 27.10.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 06:40
Berat Albayrak'ın milli enerji politikası ve Türkiye'nin stratejik 2040 vizyonu
Dünyada yaşanan ABD-İsrail-İran ve Rusya-Ukrayna savaşı enerji fiyatlarını yükseltirken bir yandan da ülke ekonomilerde içinden çıkılmaz hasarlar veriyor. Enerji tedarikinde yaşanan bu sorun hayat pahalılığına neden olarak tüm dünyada protestolar şeklinde yayılmaya devam ediyor. Dünyada yaşanan bu enerji sıkıntısında Türkiye, 2017'de Berat Albayrak'ın vizyonuyla başlayan 'Milli Enerji ve Maden Politikası' hamleleri ile enerjide bağımsızlık yolunda tam gaz ilerliyor. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör konuyla ilgili olarak Türkiye'nin 2040 vizyonuyla birlikte yeni bir stratejik hamleye hazırlandığını söyledi.