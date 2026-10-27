Berat Albayrak’ın milli enerji politikası ve Türkiye’nin stratejik 2040 vizyonu

Elektrik iletim şebekesinin güçlendirilmesi için 2035'e kadar en az 30 milyar dolar, dağıtım şebekesi için ise en az 50 milyar dolarlık yatırım planlanıyor. Doğalgaz depolama tesisleri, yeniden gazlaştırma terminalleri, boru hatları ve kompresör istasyonları gibi altyapılar da geliştirilecek. Komşu ülkelerle doğalgaz, elektrik ve petrol alanlarında bölgesel bağlantılar kurulması da planlar arasında. 2040'a kadar enerji ve maden sektörlerinde yapılması planlanan yatırımların toplamı 300 milyar doların üzerine çıkacak.



