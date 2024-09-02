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Haberler Galeri Berat Albayrak'ın tarihi adımlarıyla keşifler art arda geldi: Milli enerji hamlesinde hedef günde 100 bin varil
Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 09:26

Berat Albayrak'ın tarihi adımlarıyla keşifler art arda geldi: Milli enerji hamlesinde hedef günde 100 bin varil

Türkiye milli enerji politikasını hayata geçirdi. Yıllardır çıkarılmayı bekleyen yer altı kaynakları için dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak kritik hamlelerde bulundu. Güneydoğu'da petrol keşifleri ardı ardına gelirken, başta Diyarbakır olmak üzere bölge için deyim yerindeyse "Türkiye'nin Teksası" benzetmesi yapılmaya başlandı. Günlük 100 bin varilin üzerine çıkması hedeflenen petrol üretimi için harıl harıl çalışılıyor. TPAO tarafından kurulan kulelerde sondaja yapıyor.

Hüseyin KAÇAR
Berat Albayrak’ın tarihi adımlarıyla keşifler art arda geldi: Milli enerji hamlesinde hedef günde 100 bin varil

Güneydoğu'da yıllarca 'petrol yok' denilerek üzeri betonla kapatılan kuyular Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki 'Milli Enerji Politikası' hamlesiyle tek tek açılıyor. Diyarbakır başta olmak üzere Van, Hakkâri, Siirt, Adıyaman, Mardin ve Batman'da yeni kuyular için de sondaj başladı.

Berat Albayrak’ın tarihi adımlarıyla keşifler art arda geldi: Milli enerji hamlesinde hedef günde 100 bin varil

Günlük 100 bin varilin üzerine çıkması hedeflenen petrol üretimi için harıl harıl çalışılıyor. TPAO tarafından kurulan kulelerde sondaja yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 1980'li ve 1990'lı yıllarda yapılan aramalarda bulunan onlarca kuyu, 'petrol yok' denilerek üzeri betonla kapatıldı.

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Berat Albayrak’ın tarihi adımlarıyla keşifler art arda geldi: Milli enerji hamlesinde hedef günde 100 bin varil

Ancak, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde dönemin Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı Türkiye'nin 'Milli Enerji Politikası' hamlesiyle karada ve denizlerde büyük bir enerji atağı başlatıldı.

Berat Albayrak’ın tarihi adımlarıyla keşifler art arda geldi: Milli enerji hamlesinde hedef günde 100 bin varil

Özellikle güvenlik nedeniyle bölgede arama çalışmalarının yapılamadığı yerlerin yanı sıra kapatılan kuyularda yeniden bir hamle için start verildi. İlk olarak Şırnak'taki Gabar'dan müjde üstüne müjdeler geldi.

Berat Albayrak’ın tarihi adımlarıyla keşifler art arda geldi: Milli enerji hamlesinde hedef günde 100 bin varil

Ardından Diyarbakır başta olmak üzere Van, Hakkâri, Siirt, Adıyaman, Mardin ve Batman gibi kentlerde TPAO, yeni kuyular açmak amacıyla düğmeye bastı. Diyarbakır'ın 13 ilçesinde yeni kuyuların açılması yönünde hazırlıklar yapılırken, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde petrol depolama tankerleri kuruldu. Şırnak'ın Gabar Dağı'nda iki petrol sahasında günlük rezerv 48 bin varile ulaştı.

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