Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
09:26
Berat Albayrak'ın tarihi adımlarıyla keşifler art arda geldi: Milli enerji hamlesinde hedef günde 100 bin varil
Türkiye milli enerji politikasını hayata geçirdi. Yıllardır çıkarılmayı bekleyen yer altı kaynakları için dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak kritik hamlelerde bulundu. Güneydoğu'da petrol keşifleri ardı ardına gelirken, başta Diyarbakır olmak üzere bölge için deyim yerindeyse "Türkiye'nin Teksası" benzetmesi yapılmaya başlandı. Günlük 100 bin varilin üzerine çıkması hedeflenen petrol üretimi için harıl harıl çalışılıyor. TPAO tarafından kurulan kulelerde sondaja yapıyor.