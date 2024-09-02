Berat Albayrak’ın tarihi adımlarıyla keşifler art arda geldi: Milli enerji hamlesinde hedef günde 100 bin varil

Günlük 100 bin varilin üzerine çıkması hedeflenen petrol üretimi için harıl harıl çalışılıyor. TPAO tarafından kurulan kulelerde sondaja yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 1980'li ve 1990'lı yıllarda yapılan aramalarda bulunan onlarca kuyu, 'petrol yok' denilerek üzeri betonla kapatıldı.